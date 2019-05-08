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08.05.2019
ЦАМТО

Минобороны Франции получило 15-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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A-400M_C-130J_C-17
На фото отображен уникальный момент, когда А400М (на переднем плане) оказался рядом с транспортными самолетами, которые будут эксплуатироваться в королевских ВВС Великобритании – С-130J (в центре) и C-17 (на заднем плане).

ЦАМТО, 7 мая. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции объявила, что 15-й самолет ВТА А-400М "Атлас", предназначенный для ВВС страны, 26 апреля приземлился на авиабазе "Орлеан-Бриси".

Приемка самолета специалистами DGA завершилась накануне на предприятии в Севилье.

Прибывший А-400М является первым самолетом, поставленным в тактической версии, обеспечивающей возможность выполнять взлет и посадку на неподготовленных взлетно-посадочных полосах в любое время. С начала года к новому стандарту также были модернизированы три ранее поставленных ВВС Франции А-400М.

К осени этого года А-400М ВВС Франции получат две дополнительные опции: возможность сбрасывать грузы весом до 16 т и выполнять дозаправку в воздухе посредством подфюзеляжной системы дозаправки HDU (Hose Drum Unit).

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Самолеты A-400M позволят расширить возможности транспортной авиации ВВС Франции.

A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает транспортировку до 35 т груза, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, первый изготовленный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года.

Закон о военных программах на 2019-2025 гг. предусматривает поставку ВВС Франции 11 самолетов А-400М в течение указанного периода. Это позволит к концу 2025 года увеличить парк данных самолетов до 25 ед. В общей сложности ВВС Франции намерены принять на вооружение 50 самолетов A-400M.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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