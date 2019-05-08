Войти
08.05.2019
Российская газета

Россия построит атомный авианосец

89
0
0
Источник изображения: Павлен Кононов/ РИА Новости

Работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году.

- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по кораблю включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года. Авианосец будет иметь ядерную энергетическую установку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Объединенная судостроительная корпорация не получала от Минобороны конкретного тактико-технического задания на проектирование такого корабля, сообщили в в пресс-службе холдинга. При этом ОСК не прекращает разработку предложений по перспективным кораблям - в том числе по авианосцу..

- При поступлении такого заказа от военного ведомства наши предприятия готовы его реализовать, - добавили в корпорации. Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.

Крыловский государственный научно-исследовательский центр разработал проект перспективного авианосца "Шторм". Корабль длиной 330 метров и водоизмещением 90-100 тысяч тонн рассчитан на размещение до 90 самолетов и вертолетов. "Шторм" спроектирован с обычной силовой установкой, но ее при необходимости можно заменить на ядерную - предположительно на реакторы РИТМ-200, испытанные на ледоколе "Арктика". Военный вариант силовой установки планируется опробовать на атомном эсминце "Лидер". От атаки с воздуха корабль предполагается защитить корабельной версией зенитного комплекса С-500.

Сейчас ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем, неатомным тяжелым крейсером "Адмирал Кузнецов". Советский Союз начал в Николаеве строительство атомного авианосца "Ульяновск", способного нести до 80 самолетов. В связи с распадом СССР проект был заморожен, а корпус корабля разобран на металл.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
ЛК-60Я
С-500
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
23000 Шторм
23560 Лидер
Авианосец
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
04.07.2018
Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года
31.07.2017
Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России
07.04.2017
Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
14.02.2017
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
14.07.2016
Атомные надводные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США