Состоялся спуск на воду четвертой НАПЛ класса "Скорпен" для ВМС Индии

ЦАМТО, 7 мая. МО Индии объявило о состоявшейся 6 мая на предприятии компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбае церемонии спуска на воду четвертой НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари"), строящейся по лицензии для ВМС страны.

НАПЛ получила наименование "Вела" (Vela). После спуска на воду подводная лодка была отбуксирована в порт Мумбая для освобождения от понтона. В ближайшее время НАПЛ "Вела" пройдет серию швартовных и ходовых испытаний, по итогам которых будет передана ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.).

График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год в период до 2017 года. На текущий момент, по словам представителя Mazagon Dock Shipbuilders Limited, передачу оставшихся НАПЛ ВМС Индии планируется завершить к 2022 году. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" ("Тип-209/1500").

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. Закладка киля "Кальвари" состоялась 1 апреля 2009 года. Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. ВМС Индии НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года.

Вторая подлодка серии, "Хандери", в настоящее время находится на завершающей стадии приемки. Третья подлодка, "Карандж" (Karanj), проходит испытания. Ожидается, что они будут приняты на вооружение ВМС Индии до конца этого года. Пятая и шестая НАПЛ, "Вагир" (Vagir) и "Вагшир" (Vagsheer), находятся на различных стадиях постройки.

В феврале 2019 года Минобороны Индии одобрило закупку 100 новых тяжелых торпед для НАПЛ. По сообщениям, в качестве основных кандидатов рассматриваются компания Atlas Elektronik с торпедой SeaHake и французская Naval Group c F21 "Артемис".

НАПЛ класса "Скорпен" предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, постановки мин и т.д. Субмарины построены из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС. Хотя в настоящее время подлодки не оборудованы воздухонезависимой энергетической установкой, впоследствии их планируется модернизировать с установкой ВНЭУ, разработанной в стране.