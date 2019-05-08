Евросоюз выступает против военного сценария в Венесуэле
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Международное сообщество должно найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя при этом военные средства, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Наш приоритет сейчас - избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс", - цитирует Могерини издание El Universal.
По ее словам, международное сообщество несет ответственность за поиск мирного решения без какого-либо военного вмешательства в дела Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к вооруженным силам страны, в котором призвал военнослужащих сохранять единство и защищать страну от атак империализма.
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