Евросоюз выступает против военного сценария в Венесуэле

Международное сообщество должно найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя при этом военные средства, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Наш приоритет сейчас - избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс", - цитирует Могерини издание El Universal.

По ее словам, международное сообщество несет ответственность за поиск мирного решения без какого-либо военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к вооруженным силам страны, в котором призвал военнослужащих сохранять единство и защищать страну от атак империализма.