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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Евросоюз выступает против военного сценария в Венесуэле

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Источник изображения: vpk-news.ru

Международное сообщество должно найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя при этом военные средства, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Наш приоритет сейчас - избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс", - цитирует Могерини издание El Universal.

По ее словам, международное сообщество несет ответственность за поиск мирного решения без какого-либо военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к вооруженным силам страны, в котором призвал военнослужащих сохранять единство и защищать страну от атак империализма.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Проекты
Евросоюз
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