"Стотысячный блеф" американской политики

Авианосная группа Военно-морских сил США, которую Вашингтон якобы направил к берегам Ирана, является "стотысячетонным блефом", считает журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосец и группу бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу.

В свою очередь Хемикер усомнился в намерениях Вашингтона, задавшись вопросом: не является ли данный жест "стотысячетонным блефом"? По его словам, есть, как минимум, две причины усомниться в словах Болтона.

Первая, уже были такие случаи, когда американские авианосцы не претворяли в жизнь угрозы властей США. Так, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что авианосец "Карл Винсон" будет направлен в Японское море, однако тот пошел в Индийский океан.

Вторая причина - присутствие боевых кораблей Соединенных Штатов в Персидском заливе является не исключением, а правилом.