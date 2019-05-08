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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Стотысячный блеф" американской политики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Авианосная группа Военно-морских сил США, которую Вашингтон якобы направил к берегам Ирана, является "стотысячетонным блефом", считает журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосец и группу бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу.

В свою очередь Хемикер усомнился в намерениях Вашингтона, задавшись вопросом: не является ли данный жест "стотысячетонным блефом"? По его словам, есть, как минимум, две причины усомниться в словах Болтона.

Первая, уже были такие случаи, когда американские авианосцы не претворяли в жизнь угрозы властей США. Так, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что авианосец "Карл Винсон" будет направлен в Японское море, однако тот пошел в Индийский океан.

Вторая причина - присутствие боевых кораблей Соединенных Штатов в Персидском заливе является не исключением, а правилом.

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Страны
Германия
Индия
Иран
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
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