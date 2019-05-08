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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Новый парламент Эстонии отказался ратифицировать пограничный договор с Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Эстонии правящие партии при подготовке коалиционного договора не включили в него положения о ратификации пограничного договора с Россией.

"Этот правящий союз не заключил соглашения о внесении пограничного договора в парламент. Я обязательно проанализирую эту тему и при необходимости представлю правительству свои предложения, касающиеся возможных последствий, как адресовать этот вопрос в будущем. Но соглашения по этой теме мы не заключили", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу Эстонскому телевидению.

Так глава МИД прокомментировал заявление депутата парламента Руубена Каалепа о том, что на переговорах о создании коалиции достигнуто согласие не направлять пограничный договор на ратификацию в парламент.

"И, как я сказал, Россия на протяжении последнего года увязывала проблему пограничного договора с рядом прочих политических вопросов", - подчеркнул министр.

Интерфакс сообщает, что нынешняя коалиция была сформирована после состоявшихся 3 марта парламентских выборов. В нее входят Консервативная народная партия, партия "Отечество" и партия Центра. При этом две первые политические организации скептически относятся к возможности ратификации пограничного договора.

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Страны
Россия
Эстония
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