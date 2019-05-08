В Анкаре снова обсуждали намерение Турции приобрести российские С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщает Anadolu Ajansi. "Турция является очень ценным союзником НАТО и альянс поддерживает Анкару в ее борьбе с террористической угрозой, представляющей опасность для национальной безопасности", - подчеркнул Столтенберг на своей странице в Twitter.
Сотрудники агентства отмечают, что стороны также обсудили закупку Анкарой российских систем ПВО С-400, Столтенберг отметил свое беспокойство в связи с заключением данного соглашения.
Напомним, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она ведет достаточно самостоятельную политику, особенно в вопросах представляющих непосредственную важность для национальной безопасности страны.
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