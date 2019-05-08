Прививаем патриотизм: в ДНР не учат детей воевать

В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне

В самопровозглашенной Донецкой народной республике не готовят детей к войне, но лишь прививают им патриотизм. Таким образом в ДНР ответили на обвинение украинской стороны в том, что в регионе якобы проходит подготовка молодого поколения к боевым действиям. Такой вывод Генпрокуратура Украины сделала со ссылкой на СМИ. Между тем, Киев сам проводит боевую подготовку детей и молодежи.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике отвергли обвинения в подготовке детей к войне. Там пояснили, что занимаются исключительно патриотическим воспитанием молодого поколения.

Руководитель общественной организации "Молодая Гвардия - Юнармия" ДНР Виктор Пудак объяснил РИА "Новости", что в республике не привлекают детей к боевым действиям и не ведут их набор в состав национальных вооруженных сил.

"Наше общественное движение - это общественная организация, созданная для формирования у молодежи высокой гражданской и социальной активности, патриотизма. Наше подрастающее поколение всегда будет помнить о подвиге наших дедов, которые отдали жизнь, чтобы весь мир был освобожден от фашизма. Мы будем вкладывать в подрастающее поколение нашей республики только светлые мысли, добро, смелость и гордость за нашу республику и за Великую Победу, которая состоялась 9 мая", - подчеркнул Пудак.

Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за якобы подготовки детей в Донбассе к боевым действиям. Основанием для этого стала публикация статьи в интернет-издании "Украинская правда". В материале было указано, что ополченцы якобы готовят детей в регионе к боевым действиям.

Видимо, как раз на эту публикацию обратила внимание украинская организация "Восточная правозащитная группа". 4 мая на ее странице в фейсбуке появилось сообщение, что донецкие ополченцы якобы при финансовой и организационной поддержке России проводят милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающих территории Донбасса.

"Военные инструкторы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - заявили правозащитники.

Организация призвала международное сообщество и украинское правительство принять все необходимые меры для прекращения милитаризации детей в Донецкой области.

В ответ на все обвинения в свой адрес Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает гарантом исполнения минских договоренностей. Об этом говорил как сам президент России Владимир Путин, так и другие официальные лица. Кроме того, глава государства отмечал, что в Донбассе нет российской армии, но там действуют местные формирования, которые отражают военные акции.

Впрочем, украинская сторона, которая обвиняет ДНР в подготовке детей к войне, сама ведет с подрастающим поколением такую работу.

Об этом стало известно из сюжета телеканала Еuronews в ноябре 2018 года. Материал был отснят журналистами в детском лагере, где воспитанников в возрасте от 8 до 16 лет обучали украинские националисты. Детей там учили стрелять из автомата Калашникова.

Обучение вел, по данным канала, активист "Сокола", молодежной организации ультраправой партии "Свобода" (организация запрещена в Крыму) и ветеран "антитеррористической операции" (АТО). Кроме того, он делал русофобские высказывания и учил стрелять в жителей ДНР.

В середине лета прошлого года депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош, экс-глава запрещенной в России организации "Правый сектор" (организация запрещена в России), объявил о наборе детей в школу диверсантов. Вместе с этим на канале учебного центра украинской добровольческой армии "УДА" в YouTube появилось видео с рекламой курса.

"Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России", - заявил Ярош.

Причем подобное обучение на Украине проводится не только на уровне отдельных партий, но даже на государственном. В прошлом году очередную годовщину "майдана" в Киеве решили отметить в том числе военно-спортивными соревнованиями. Киевские власти нашли правильным для украинских школьников отметить такую дату стрельбой.

В числе тематических мероприятий, посвященных так называемой "революции достоинства", были запланированы и военно-спортивные соревнования между учащимися образовательных учреждений украинской столицы.

В городской государственной администрации сообщили, что работа с молодежью в рамках празднования очередной годовщины государственного переворота началась проведением тематических фотовыставок "Блокпост памяти". Более того, украинские власти на эту годовщину запланировали проведение тематических уроков, воспитательных часов, бесед, встреч подростков с участниками "евромайдана".

"Также организуют возложение цветов к памятным знакам, мемориальным доскам, местам захоронений погибших. Среди учебных заведений Киева проведут городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке "Снайпер столицы-2018", - указали в сообщении городской администрации.

Лидия Мисник