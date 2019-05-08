НАТО 9 мая начнёт учения по отражению "агрессии России"

Североатлантический альянс начнет 9 мая очередные масштабные учения, целью которых будет отработка действий НАТО в случае нападения на одну из стран-членов альянса, передает ИноТВ со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

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Автор статьи Маттиас Гебауэр пишет, что на предстоящих учениях НАТО разыграет сценарий нападения России на одного из партнёров и военную реакцию альянса. Учения в основном будут проходить в штаб-квартире НАТО и в Министерствах обороны стран-членов альянса.

Журналист отмечает, что к учениям под названием "Crisis Management Exercise" в альянсе относятся очень серьезно, на их подготовку ушло несколько месяцев. По его словам детали учений засекречены, однако известно, что разработчики плана учений "набросали сценарий,в котором расписаны фазы возможной агрессии против стран НАТО".

И кто противник — пожалуй, понятно без слов

- пишет Гебауэр.

Учения не предусматривают перебросок войск и техники. Основная цель будущих учений - проверить, как работают "внутренние механизмы" и посмотреть на реакцию правительств по принятию политических решений и их действиям в случае реального нападения России на страны НАТО.

Альянс хочет получить ответы на интересующие вопросы: сколько времени потребуется Совету НАТО на принятие важных решений, сколько времени уйдёт на согласование послами стран действий со своими правительствами и какую информацию должен предоставить Североатлантический альянс.