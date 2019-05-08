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08.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Экс-министр Украины рассказал о пользе санкций для России

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Источник изображения: Телеканал ZIK/youtube.com

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что прекращение военно-технического сотрудничества с Киевом поспособствовало развитию российского производства в сфере ВПК.

По его словам, в России появился целый ряд новых отраслей производства, передает канал NewsOne.

"Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов – это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", – сказал экс-министр.

Суслова также отметил, что Москва создала собственную отрасль по производству двигателей для боевых кораблей российского флота.

"Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, как соратники действующего президента Украины Петра Порошенко наживались на российских запчастях к военной технике.

Напомним, еще в 2014 году Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Украина
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