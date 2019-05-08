Экс-министр Украины рассказал о пользе санкций для России
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что прекращение военно-технического сотрудничества с Киевом поспособствовало развитию российского производства в сфере ВПК.
По его словам, в России появился целый ряд новых отраслей производства, передает канал NewsOne.
"Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов – это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", – сказал экс-министр.
Суслова также отметил, что Москва создала собственную отрасль по производству двигателей для боевых кораблей российского флота.
"Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли", – подчеркнул он.
Ранее стало известно, как соратники действующего президента Украины Петра Порошенко наживались на российских запчастях к военной технике.
Напомним, еще в 2014 году Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.
Евгения Шестак
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