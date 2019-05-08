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08.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия решила начать разработку первого атомного авианосца

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Шторм
Макет авианосца Шторм на выставке Армия 2015.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

"НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", – рассказал источник в судостроительной отрасли ТАСС.

Он также отметил, что "корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн", однако оценочная стоимость работ и сроки строительства пока не называются.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уточнили, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали", но в то же время заверили, что разработка предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу, не прекращалась.

"В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать", – заключили в ОСК.

Ранее в ВМФ России заявляли, что российский флот намерен получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

Сейчас в составе флота имеется один авианесущий корабль – крейсер "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Однако в данный момент он находится на ремонте и вернется в строй в 2021 году.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно улучшить единственный российский авианосец.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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