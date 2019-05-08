Россия решила начать разработку первого атомного авианосца

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

"НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", – рассказал источник в судостроительной отрасли ТАСС.

Он также отметил, что "корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн", однако оценочная стоимость работ и сроки строительства пока не называются.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уточнили, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали", но в то же время заверили, что разработка предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу, не прекращалась.

"В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать", – заключили в ОСК.

Ранее в ВМФ России заявляли, что российский флот намерен получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

Сейчас в составе флота имеется один авианесущий корабль – крейсер "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Однако в данный момент он находится на ремонте и вернется в строй в 2021 году.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно улучшить единственный российский авианосец.

Анастасия Воробьева