Источник: российская армия начала получать бесшумные минометы

Миномет 2Б25 "Галл" способен бесшумно уничтожить цель на дистанции свыше 1 км, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ начали получать новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались. В частности, подразделения специального назначения недавно получили несколько десятков единиц данного вооружения. В ходе эксплуатации "Галл" зарекомендовал себя как неприхотливое и надежное оружие, у которого практически полностью отсутствуют демаскирующие признаки", - проинформировал источник. По его словам, миномет 2Б25 способен бесшумно уничтожить цель на дистанции более 1 км.

Как отметил источник, поставки минометов 2Б25 Вооруженным силам РФ будут продолжены, однако каких-либо дополнительных деталей о них он не привел.

Работы по совершенствованию российских бесшумных минометов будут продолжаться. "В настоящее время прорабатывается возможность создания бесшумного миномета меньшего калибра - предположительно 60 мм, - способного поразить цели на дальности до 3,5 - 4 км", - добавил источник.

Бесшумный 82-мм 2Б25 "Галл" разработан АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех"). Согласно заявленным характеристикам, он способен поразить цели на дистанции до 1200 м, при этом практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту. В настоящее время 2Б25 является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом минометного вооружения.