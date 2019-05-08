Источник: разработка первого российского атомного авианосца начнется в 2023 году

Водоизмещение корабля составит порядка 70 тыс. т, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году, они включены в госпрограмму вооружения. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в судостроительной отрасли.

"НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. т".

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили ТАСС, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали". В то же время в корпорации отметили, что не прекращали разработку предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу. "В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать", - добавили в ОСК.

В ВМФ России ранее заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. В Минобороны отмечали, что контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года.

Сейчас в составе российского флота имеется один авианесущий корабль - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Он проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.

Советский Союз начал строительство атомного авианосца "Ульяновск" на верфи в Николаеве, однако из-за распада страны работы были прекращены, а частично готовый корпус разобрали на металл.