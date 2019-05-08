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08.05.2019
ТАСС

Глазами "Терминатора". Ночную репетицию парада Победы засняли с боевой машины

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Подготовку к мероприятию можно наблюдать от лица механиков-водителей БМПТ

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) показала съемку ночной репетиции парада Победы в Москве, cделанную с боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ, путь от специальной площадки в Нижних Мневниках, где находится вся сухопутная техника, до Тверской улицы занимает чуть меньше часа. На протяжении этого времени боевые машины едут со скоростью 35-45 км/ч. Управляют БМПТ военнослужащие. Затем машины выстраиваются на Тверской улице в том порядке, в котором они 9 мая поедут по Красной площади. Проезд в парадном расчете занимает меньше минуты.

"Зрелищность и слаженность действий техники достигается многодневной работой и постоянными репетициями. К параду готовятся на протяжении нескольких месяцев и военные, и представители корпорации. Специалистами УВЗ проводится большая работа по технической поддержке машин", – отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее ТАСС опубликовал видео, на котором была показана подготовка "Терминатора" к военному параду. Специально к этому событию машины оснастили "асфальтоходными" гусеницами и бортовыми бронеэкранами. В конце марта на полигоне прошли контрольные пробеги БМПТ на максимальных режимах работы двигателя.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Уралвагонзавод
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