Носитель "Калибров" МРК "Советск" проведет ходовые испытания до конца мая

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Советск", построенный для ВМФ России на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге, выйдет на заводские ходовые испытания во второй половине мая, сообщил "Интерфаксу" представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"В настоящее время МРК "Советск" заходится на завершающем этапе швартовных испытаний и находится у достроечной набережной предприятия. В апреле месяце на корабль прибыл и заселился экипаж, прошедший комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России", - отметил он.

По словам И.Дыгало, "малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр" и предназначен для выполнения задач в морской зоне как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок ВМФ России".

"Также МРК "Советск" оснащен современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК. Корабль имеет отечественную энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО "Звезда", - добавил он.

Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 - МРК "Мытищи" - вошёл в состав Балтийского флота. Еще девять кораблей находятся в разных стадиях строительства на нескольких судостроительных заводах. Строительство еще семи МРК законтрактовано.