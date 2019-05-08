Армейские беспилотники задействовали в мониторинге лесных пожаров на Дальнем Востоке

Владивосток. 7 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа (ВВО) приступили к мониторингу лесопожарной обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Первые полеты уже состоялись в Хабаровском и Приморском краях. Для проведения воздушной разведки задействованы расчеты БЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

На следующей неделе военнослужащие подразделений беспилотной авиации начнут следить за ситуацией с природными пожарами в Бурятии и Забайкальском крае.

Всего для мониторинга определено шесть основных направлений, дроны будут запускать на полигонах округа. Полеты будут проводиться посменно, днем и ночью.

Отмечается, что особое внимание будет уделено мониторингу лесопожарной обстановки на землях Министерства обороны РФ.

Как сообщалось, по данным федеральной авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га. По данным на утро вторника, непотушенными остаются 85 возгораний на площади почти 61,4 тыс. га.