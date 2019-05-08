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08.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Для российских военных собрались создать бесшумный вертолет

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Вертолеты Ми-24 и Ми-35М
Вертолеты Ми-24 и Ми-35М.
Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

В интересах ВС России прорабатывается концепция нового ударного вертолета, преимуществами которого станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечит малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, на первом этапе в интересах Вооруженных сил России прорабатывается концепция вертолета сил общего назначения с гибридной силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, передает ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе считают, что существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечивает "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". Кроме того, такой вертолет будет независим от топлива.

Источник отметил, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может быть нарушена.

По оценке военных ученых, боевые вертолеты с гибридной силовой установкой могут получить широкое применение "в ближайшие 15-20 лет", сообщил источник.

В настоящее время в России не существует действующих образцов вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем.

Напомним, в апреле стало известно, что в России разработали проект синхрокоптера – перспективного скоростного вертолета с двумя несущими винтами, лопасти которых при вращении пересекаются "внахлест".

Ранее Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч. В конце прошлого года появилось видео демонстрации концепта.


Антон Никитин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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