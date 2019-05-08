Для российских военных собрались создать бесшумный вертолет
В интересах ВС России прорабатывается концепция нового ударного вертолета, преимуществами которого станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечит малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, на первом этапе в интересах Вооруженных сил России прорабатывается концепция вертолета сил общего назначения с гибридной силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, передает ТАСС.
В оборонно-промышленном комплексе считают, что существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечивает "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". Кроме того, такой вертолет будет независим от топлива.
Источник отметил, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может быть нарушена.
По оценке военных ученых, боевые вертолеты с гибридной силовой установкой могут получить широкое применение "в ближайшие 15-20 лет", сообщил источник.
В настоящее время в России не существует действующих образцов вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем.
Напомним, в апреле стало известно, что в России разработали проект синхрокоптера – перспективного скоростного вертолета с двумя несущими винтами, лопасти которых при вращении пересекаются "внахлест".
Ранее Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч. В конце прошлого года появилось видео демонстрации концепта.
Антон Никитин
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