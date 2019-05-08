Конвойный флот США для большой войны потерял готовность

Силы готового резерва (RRF), отвечающие в США за предоставление конвоев в случае большой войны, продолжают деградировать, несмотря на прошлогодние обещания выправить ситуацию в скорейшем времени.

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В 2018 году официальные лица заявляли о том, что RRF находятся "на краю готовности".

Боюсь, что в этом году я мог бы повторить то же самое заявление. Мы не получали никакой помощи с точки зрения реальных цифр.

- пояснил 6 мая 2019 года Марк Бузби из MARAD – конторы, управляющей резервом.

Всего по миру разбросано 81 торговое судно под флагом США, так или иначе пребывающее в резерве. Их них 46 относятся к RRF.

Готовность этих кораблей снизилась еще немного с прошлого года.

- отметил Бузби, указав, что средний возраст кораблей составляет 44 года, при этом половину из них образуют пароходы.

Как он заявил, рассматривается возможность восстановить готовность конвойного флота, воспользовавшись одновременно тремя способами: продлить срок службы существующих кораблей до 60 лет, проведя выборочную модернизацию; приобрести подержанные суда, которые несколько новее текущих, и адаптировать их для выполнения новой задачи; добиваться от Конгресса финансирования постройки новых кораблей.