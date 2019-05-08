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08.05.2019
Lenta.ru

США развернули "кинетический перехватчик" в Румынии

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THAAD
THAAD.
Источник изображения: Фото: Reuters

Американские военные завершили развертывание в Девеселу (Румыния) комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает Defence Blog.

Таким образом, отмечает издание, США выполняют свои обязательства по защите партнеров по НАТО из ЕС от воздушных угроз, анонсированные в апреле.

В течение нескольких недель комплекс THAAD будет заменять стационарную систему Aegis Ashore, которая в настоящее время проходит модернизацию.

В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.

Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания Lockheed Martin. Система серийно выпускается с 2008 года.

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Страны
Израиль
Румыния
США
Продукция
THAAD
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