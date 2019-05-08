Войти
08.05.2019
Известия.ru

Средства РЭБ развернули вдоль Северного морского пути

74
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье", рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

С учетом расположенной на Камчатке "Мурманск-БН" Севморпуть будет взят под контроль на всем его протяжении.

Системы РЭБ находятся достаточно близко к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, что позволяет гарантированно перекрывать "узкие" места.

Средства РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу. Таким образом действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Дивноморье
Красуха-4
Мурманск-БН
Проекты
СФ
Похожие новости
29.04.2019
Гроза Европы: в Калининграде развернули "Мурманск-БН"
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
19.04.2016
"Армата" вышла на войсковые испытания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США