Средства РЭБ развернули вдоль Северного морского пути

Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье", рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

С учетом расположенной на Камчатке "Мурманск-БН" Севморпуть будет взят под контроль на всем его протяжении.

Системы РЭБ находятся достаточно близко к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, что позволяет гарантированно перекрывать "узкие" места.

Средства РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу. Таким образом действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия.