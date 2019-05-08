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08.05.2019
ТАСС

Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем

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Ми-24 и Ми-8
Вертолеты Ми-24 и Ми-8.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В интересах ВС РФ прорабатывается концепция вертолета сил общего назначения с гибридным двигателем [двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель] на первом этапе, а затем - с электродвигателем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существенными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что обеспечивает "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". Кроме того, такой вертолет будет независим от топлива. Собеседник отметил, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может быть нарушена.

Собеседник агентства сообщил, что, по оценке военных ученых, боевые вертолеты с включающей электродвигатели гибридной установкой могут получить широкое применение "в ближайшие 15-20 лет".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время в России не существует действующих образцов вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем. Ранее опытный образец полностью электрического вертолета был изготовлен американской компанией Tier 1 Engineering на базе вертолета R44 Robinson. Еще один образец легкого вертолета с электродвигателем был создан компанией Sikorsky на базе машины S-300. Оба вертолета были оборудованы литий-ионными батареями.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
RobinsonHeli
Sikorsky Aircraft
Минoбороны РФ
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