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08.05.2019
Вестник Мордовии

"Танки с лазерным оружием": как в них превратили обычные БМП-1

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В СССР в 70-80 годы каждый мальчишка знал, что на вооружении Советский армии находится "секретное лазерное оружие", которое способно уничтожать вражескую технику и живую силу противника.

И когда в 1979 году Китай напал на Вьетнам, многие были уверены, что скоро в эту "горячую точку" отправят установки с "лучами смерти", и вторжению будет положен конец.

Даже когда в программе "Время" стали показывать сражающиеся вьетнамские части, вооруженные старыми советскими Т-34-85 и реактивными установками 50-х годов БМ-14, вера в советское оружие не иссякла.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Единственное доступное фото БМП-1С

"Лазерное оружие самое секретное, никто его вам по телевизору не покажет", - пояснял приглашенный к нам в школу лектор, рассказывающий о международном положении.

И он был прав, в СССР активно работали в этом направлении. Планировалось, что "гиперболоиды" установят на сухопутные, морские, воздушные и космические платформы. Что-то даже успело поступить в войска. Например, в конце 80-х годов автору рассказывали о "лазерном танке", который внешне почти не отличается от обычной боевой машины пехоты. Тогда это воспринималось как обычная армейская байка, но, как оказалось позже, в войсках в то время действительно находились БМП-1С с аппаратурой АВ-1 "Свет", способной выводить из строя приборы прицеливания и наблюдения вражеских бронемашин, комплексов ПТУР, а также ослеплять их экипажи.

По некоторым данным, до середины 90-х гг. эта техника была списана. Все делалось на паритетных началах: американцы свернули свой аналогичный проект БМП М2 Bradley с лазерным ослепляющим комплексом AN/VLQ-7 Stingray. Правда в США такое оружие только создавалось, а у нас уже находилось в войсках.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

БМП М2 Bradley с AN/VLQ-7 Stingray

Сейчас похожие системы имеются только на китайских танках Тип 99, при этом китайцы не спешат подписывать какие-либо договоры, ограничивающие их разработки в этой области.

Лев Романов

Блог танковеда 1945

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Продукция
Bradley
ZTZ99
БМП-1
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