Трактор на минном поле
На ЧТЗ готовятся выпускать саперов
Бронированный трактор с противоминным тралом выпустят на Челябинском тракторном заводе.
Работа над опытным образцом начнется в этом году. Трал – специальное приспособление для вылавливания или обезвреживания противопехотных и противотанковых мин – будет установлен на версию тракторов Б10М2С и Б12С.
Машина-сапер защитит экипаж от осколков при взрыве. Для этого потребуется внести в конструкцию трактора соответствующие изменения.
Разработчикам приходится думать и над тем, что будет, если трал выудит взрывное устройство более мощное, чем мина. В этом случае оператора защитит мотор.
Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом, к тому же дешевле.
Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года
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