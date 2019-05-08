Войти
08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Трактор на минном поле

78
0
0

На ЧТЗ готовятся выпускать саперов

Бронированный трактор с противоминным тралом выпустят на Челябинском тракторном заводе.

Работа над опытным образцом начнется в этом году. Трал – специальное приспособление для вылавливания или обезвреживания противопехотных и противотанковых мин – будет установлен на версию тракторов Б10М2С и Б12С.

Машина-сапер защитит экипаж от осколков при взрыве. Для этого потребуется внести в конструкцию трактора соответствующие изменения.

Разработчикам приходится думать и над тем, что будет, если трал выудит взрывное устройство более мощное, чем мина. В этом случае оператора защитит мотор.

Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом, к тому же дешевле.


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Похожие новости
11.09.2017
"Терминатор" нарасхват
14.03.2014
ЧТЗ продолжает поставку инженерных машин подразделениям погранвойск ФСБ России
14.06.2012
Корпорация «УВЗ» впервые представила на зарубежной выставке действующие образцы модернизированного ОБТ Т-90С и БМПТ
01.09.2011
Минпромторг опубликовал данные по производству гражданской продукции предприятиями ОПК РФ за январь-июль 2011 года
16.03.2009
Челябинский тракторный завод займется ремонтом списанных танков
06.09.2007
В состав бронетанкового холдинга на базе "Уралвагонзавода" войдут около 20 предприятий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США