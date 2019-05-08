Трактор на минном поле

На ЧТЗ готовятся выпускать саперов

Бронированный трактор с противоминным тралом выпустят на Челябинском тракторном заводе.

Работа над опытным образцом начнется в этом году. Трал – специальное приспособление для вылавливания или обезвреживания противопехотных и противотанковых мин – будет установлен на версию тракторов Б10М2С и Б12С.

Машина-сапер защитит экипаж от осколков при взрыве. Для этого потребуется внести в конструкцию трактора соответствующие изменения.

Разработчикам приходится думать и над тем, что будет, если трал выудит взрывное устройство более мощное, чем мина. В этом случае оператора защитит мотор.

Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом, к тому же дешевле.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года