Первым делом – девушки, самолеты потом

Что удалось подсмотреть на репетициях Парада Победы

Технические новинки Парада Победы в этом году покажут еще до прохождения пеших колонн – впервые в деле будут продемонстрированы "маршальские" кабриолеты Aurus.

По прошедшим к моменту подписания номера репетициям, как ночным, так и дневным, напрашивается вывод: ошеломляющих образцов военной техники на этот раз не ожидается. Зато в пеших колоннах заметно увеличилось количество симпатичных девчачьих лиц: впервые в состав роты почетного караула включен взвод, состоящий из военнослужащих женского пола. Также в этом году в числе парадных "коробок" дебютируют батальон Московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Жукова (Тверь) и расчет кадетского корпуса Следственного комитета им. Александра Невского (Москва).

В колонне техники, по традиции направляемой легендарным Т-34, единственная значимая новинка – призванная на ратную службу "Лада 4х4" с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом "Корд". По словам уже опробовавших ее десантников, этот пикап стал самым популярным на учениях "Восток-2018". Остальное мы уже видели раньше – это автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", ЗРПК "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс", а также до сих пор ходящие в перспективных танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

В воздушной части военного парада примут участие 74 самолета и вертолета – от "стратегов" Ту-160 и до ночных охотников Ми-28Н.

Женский взвод роты почетного караула

Линейный взвод начинает движение

Новый Aurus проверяют перед парадом

Борт ДРЛОиУ над Москвой

Смешанная авиагруппа тренируется перед парадом

Т-34 снова на Красной площади. Фото: Сергей Карпачев

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года