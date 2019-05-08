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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Первым делом – девушки, самолеты потом

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Источник изображения: Фото: breakingnews77.com

Что удалось подсмотреть на репетициях Парада Победы

Технические новинки Парада Победы в этом году покажут еще до прохождения пеших колонн – впервые в деле будут продемонстрированы "маршальские" кабриолеты Aurus.

По прошедшим к моменту подписания номера репетициям, как ночным, так и дневным, напрашивается вывод: ошеломляющих образцов военной техники на этот раз не ожидается. Зато в пеших колоннах заметно увеличилось количество симпатичных девчачьих лиц: впервые в состав роты почетного караула включен взвод, состоящий из военнослужащих женского пола. Также в этом году в числе парадных "коробок" дебютируют батальон Московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Жукова (Тверь) и расчет кадетского корпуса Следственного комитета им. Александра Невского (Москва).

В колонне техники, по традиции направляемой легендарным Т-34, единственная значимая новинка – призванная на ратную службу "Лада 4х4" с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом "Корд". По словам уже опробовавших ее десантников, этот пикап стал самым популярным на учениях "Восток-2018". Остальное мы уже видели раньше – это автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", ЗРПК "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс", а также до сих пор ходящие в перспективных танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

В воздушной части военного парада примут участие 74 самолета и вертолета – от "стратегов" Ту-160 и до ночных охотников Ми-28Н.

Женский взвод роты почетного караула

Линейный взвод начинает движение

Новый Aurus проверяют перед парадом

Борт ДРЛОиУ над Москвой

Смешанная авиагруппа тренируется перед парадом

Т-34 снова на Красной площади. Фото: Сергей Карпачев



Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Александр Невский
Армата
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Бумеранг
Искандер
Корд
Ми-28Н
Мста-С
РС-24 Ярс
Тигр
Тигр БА
Ту-160
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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