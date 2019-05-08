Полет до третьего "козла"

Что произошло на взлетно-посадочной полосе "Шереметьева"

5 мая при экстренном заходе на посадку загорелся SSJ 100, принадлежавший компании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек.

Пожарные еще не успели потушить огонь в "Шереметьеве", а в средствах массовой информации и социальных сетях уже началось обсуждение причин крушения. Больше всего претензий было выдвинуто к самолету SSJ. В российском сегменте Интернета "Суперджет" ("Сурджик" на сленге пилотов) традиционно считается чуть ли не летающим гробом. В то же время действия пилотов оцениваются высоко. Так что же происходило в небе и на взлетно-посадочной полосе "Шереметьева"?

5 мая аэрофлотовский SSJ 100 вылетел по расписанию в Мурманский аэропорт "Мурмаши". На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. Погода в районе "Шереметьева" была нестабильной – местами шел дождь, отмечались грозы.

“ Главный вопрос, на который должно ответить следствие: по какой причине не удалось погасить вертикальную скорость ”

Внезапно экипаж "Суперджета" запрашивает экстренную посадку. По распространенной версии, в самолет ударила молния. Об этом говорит и одна из бортпроводниц: была видна яркая вспышка. Молния выключила основную радиостанцию и, по всей видимости, повредила систему управления. По словам командира воздушного судна, он перешел на ручное руление.

Связаться с землей пилотам удалось по резервным каналам связи, после чего диспетчеры начали заводить борт на посадку. Очевидцы говорят, что в тот момент паники на борту самолета не было. В салоне горел свет, работала система кондиционирования воздуха. Экипаж объявил, что по техническим причинам вынужден вернуться в "Шереметьево".

При касании ВПП "Суперджет" неожиданно для экипажа "поймал козла" – его резко подбросило в воздух на несколько метров. Обычно в таких случаях безопаснее уйти на второй круг, но экипаж решил продолжить посадку и направил самолет к ВПП. Дальше сведения разнятся. По одним данным, второе касание также привело к "козлу", и на этот раз он был гораздо сильнее. Тем не менее экипаж продолжил посадку, и третьего удара лайнер уже не выдержал: подломились стойки шасси, деформировались крылья и гондолы двигателей. На борту начался пожар. Происходящее попало на видео. В ролике, разошедшемся в социальных сетях, SSJ после касания земли подскакивает в воздух на несколько десятков метров и некоторое время летит в таком положении, а потом опять резко падает на ВПП. На борту самолета вспыхивает пожар.

Он стал причиной гибели 41 человека. На кадрах отчетливо видно, что до того как у самолета подломились стойки шасси, признаков пожара на борту нет. Скорее всего обломки стоек ударили вертикально вверх и повредили основные топливные баки. Керосин начал вытекать и попал на двигатель. Это и привело к пожару.

Но почему подломились стойки? Судя по видео, это произошло из-за превышения самолетом скорости снижения. Следующий вопрос: как экипаж регулирует посадочную скорость? Для этого у пилотов есть два инструмента – управление тягой двигателей и интерсепторы, воздушные тормоза, относящиеся к элементам механизации крыла, внешне – как пластинки, расположенные на плоскостях и поднимающиеся вертикально.

“ Экипаж продолжил посадку, и третьего удара лайнер уже не выдержал: подломились стойки шасси, деформировались крылья и гондолы двигателей ”

В нормальном полете тягу двигателей и время работы интерсепторов регулирует бортовая система управления, пилотам достаточно задать показатель скорости снижения. Но в данном случае экипаж пилотировал самолет в ручном режиме.

И возникает главный вопрос, на который должно ответить следствие: по какой причине не удалось погасить вертикальную скорость до приемлемых значений? Здесь одно из двух: отказ автоматики или ошибка экипажа. Молния могла повредить проводку, которая обеспечивала работу интерсепторов, и даже в ручном режиме их не удавалось задействовать.

Озвучивается версия, что самолет был перетяжелен. Его показатели массы превышали разрешенные для посадки, поскольку лайнер полностью заправился на дальний полет. Но эта версия не выдерживает критики. Во-первых, именно взлет съедает больше всего топлива, иногда до 50 процентов запаса в зависимости от погодных условий и загрузки. И во-вторых, Мурманск не находится на пределе дальности полета, потому изначально борт был заправлен процентов на 50–70.

Как уже отмечалось, SSJ – самолет с не очень хорошей репутацией. И в этом есть доля правды. Весь путь эксплуатации этой машины сопровождался техническими отказами и неисправностями. Но за девять лет это только вторая катастрофа с человеческими жертвами.

С 2011 года в России не было авиакатастроф, связанных с отказом техники. Так или иначе вина ложилась на пилотов. К примеру, в 2011 году в Ярославле экипаж Як-42 взлетал с включенными тормозами, а на Ан-148 "Саратовских авиалиний" в прошлом году забыли включить обогрев ПВД. Были вопросы и к команде погибшего в Сочи Ту-154. Достаточно симптоматично, что Минтранс и Росавиация не запретили полеты SSJ сразу после катастрофы, а уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

При этом важно понимать – о реальных причинах гибели самолета может сказать только специальная комиссия и то после тщательного расследования.

Алексей Павлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года