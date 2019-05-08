Ярлык на банкротство

Перепрофилирование предприятий ОПК предлагается финансировать им самим

При рекордных темпах конверсии, предписанных свыше, и "оптимизации" гособоронзаказа все чаще инициируются процедуры банкротства предприятий ОПК, не вписавшихся в гонку за конверсионными победами. Складывается впечатление, что лозунги "догнать и перегнать" друг друга и Америку по кукурузе, молоку, мясу сохраняются как приводные ремни передовых достижений и в постсоветской России. Но, как и ранее, традиционный метод бьет по ОПК бумерангом.

Об этом говорилось на недавней коллегии Минпромторга, правда, больше в кулуарах. Многие эксперты сетовали на непросчитанность темпов конверсии и соответственно целого ряда целевых показателей, но в то же время – на стремление ведомств и корпораций угождать чиновникам высшего властного эшелона.

В Минпромторге и других правительственных структурах считают, что, например, в радиоэлектронике уже во второй половине 2020-х почти исключительно отечественными должны быть чипы, матрицы, процессоры, другие устройства, монтажное оборудование и т. п. Количество позиций согласно импортозамещающей программе ведомства в означенном сегменте оценивается в 538. А ведь ныне доля упомянутых отечественных компонентов достигает самое большее 15 процентов. А зарубежную ЭКБ почти что в прежних объемах закупают не менее 70 процентов предприятий российского ОПК и двойного профиля.

Придется заклеивать импортные ярлыки российскими или белорусскими, так в кулуарах коллегии говорили многие.

По оценке доктора технических наук Валерия Макарочкина (Киров), "переход на выпуск гражданской продукции, причем в растущих объемах, невозможен без должной динамики спроса на эту продукцию. Да и сам конверсионный процесс зачастую весьма капиталоемкий и длительный по времени. Но ведомства, по-моему, в большей мере увлечены высокими темпами, чем реальными проблемами в этой сфере. Оттого и учащаются случаи банкротства тех, кто проводит конверсию или ориентируется сугубо на гособоронзаказ, фактическое сокращение которого наверняка ускорится. То есть нет выверенной линии на оптимальное совмещение конверсии, политики по гособоронзаказу и обеспечению нужд ОПК. Вдобавок не учитывается вполне вероятное ухудшение геополитической ситуации в 2020-м и позже, что потребует как минимум замораживания конверсионных планов, а то и отмены большинства из них".

“ На программу конверсии заложено три триллиона рублей. Реальные потребности минимум втрое больше ”

Речь идет о прошлогоднем решении правительства РФ обязать госпредприятия "оборонки" нарастить долю гражданской продукции к 2025 году до 30 процентов, а к 2030-му – до 50 процентов против нынешних 20 процентов.

На создание и серийное производство вооружения и военной техники по линии Минобороны РФ за последние пять лет, по данным Минпромторга РФ, было потрачено порядка 1,5 триллиона рублей. На конец 2018 года в войска поставлено почти две тысячи образцов вооружения. Среди них пять надводных кораблей, четыре полковых комплекта ЗРК С-400, 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 250 танков и боевых бронемашин. А что дальше?

На коллегии Минпромторга детальных ориентиров по этому вопросу не прозвучало. Впрочем, по данным ведомства, перепрофилирование предприятий ОПК придется финансировать в основном им самим.

Относительно динамики производства в ОПК вице-премьер Юрий Борисов отметил на коллегии: "Оборонка" показывает рост по сравнению с 2017 годом в следующих отраслях: в радиоэлектронной промышленности – 108,8 процента, производстве боеприпасов и спецхимии – 102,7 процента, обычных вооружений – 101,7 процента, судостроении – 101,5 процента". Показатели, прямо скажем, мало впечатляющие. При этом надо констатировать сокращение объемов производства в авиационной и ракетно-космической отраслях опять-таки вследствие снижения гособоронзаказа. Падение составило 12,5 и 4,1 процента соответственно.

Пока, напомним, реализуется ГПВ на 2011–2020-й годы – под нее предусмотрено 23 триллиона рублей. А чтобы загрузить "оборонку" гражданским спросом, имеется программа конверсии (на 2020-е), на которую заложено три триллиона рублей. Но реальные потребности ее финансирования, по многим оценкам, минимум втрое больше.

Тем временем упомянутые тренды ведут к остановке предприятий ОПК, массовым увольнениям, увеличивают реестр банкротов. Так, в марте-апреле эта тенденция распространилась на ПАО "Мотовилихинские заводы" (Пермский край), специализирующееся на выпуске полевой, самоходной артиллерии и минометов, РСЗОи т. п., а в гражданской части – на нефтепромысловом оборудовании.

Расширяется программа увольнений на Пермском пороховом заводе. Он выпускает не менее широкую ОПК-номенклатуру: заряды к РСЗО, комплексам ПВО и двигателям для авиаракет, стартово-разгонные системы, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

Начата процедура банкротства ПАО "Тантал" (свыше 20 предприятий, Саратовская область) сверхширокой специализации: комплектующие радиоэлектронной, спутниковой аппаратуры, электровакуумные СВЧ-приборы магнетронного типа, навигационное оборудование, многокаскадные транзисторные усилители.

Приостановлена работа Киреевского завода легких металлоконструкций (Тульская область): производство оцинкованной и рулонной стали, профилированного листа разной плотности для ОПК и предприятий двойного профиля.

На грани банкротства к концу апреля один из крупнейших подрядчиков судостроителей – АО "Новая эра" (Санкт-Петербург). Осведомленный о ситуации эксперт агентства "Фонтанка.ру" Алексей Дмитриев подчеркивает, что предприятие оказалось в долговой яме, поскольку ее владелец – ЗАО "Аврора менеджмент" – слишком полагался на гособоронзаказ, который к 2019 году почти полностью сошел на нет.

В основном по той же причине арестовано имущество Сосновского судостроительного завода (Кировская область): он один из немногих в СССР и РФ применял поточную технологию производства судов "река-море" для ОПК и гражданской экономики. Коллектив завода 19 апреля обратился с видеообращением к Владимиру Путину с просьбой не допустить ликвидации предприятия.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года