Точка Архимеда в отечественной "оборонке"

В работе генерального конструктора соседствуют помощь Всевышнего и звонок Косыгину

Сейчас, когда в оборонном комплексе идет интенсивное обновление генеральных и главных конструкторов, научных руководителей, обеспечение преемственности становится непременным условием развития. Вместе с опытом и знаниями новому поколению важно перенять дух предшественников.

Наряду с абстрактными рассуждениями о создании у нас в стране различного рода производственных кластеров, индустриальных площадок, о новых технологических укладах не становятся менее популярными заявления о безнадежности усилий в этих направлениях, поскольку здесь мы, как утверждается, отстали навсегда. Доказывать обратное смысла нет: время все расставит по местам. А пока приходится довольствоваться малым – удивлять мир бесспорными достижениями в оборонной сфере.

Сегодня для многих недоступно понимание истоков "тайного оружия", позволяющих нашей стране в условиях санкций и беспрецедентного политического давления по всем фронтам иметь самые эффективные системы, средства и комплексы в сфере обороны. Но сама история нашего государства является свидетельством, что главным их творцом во все времена был и есть наш народ, его талантливые представители в науке и промышленности.

Школа обстоятельств

Здесь невольно задумываешься над тем, каким образом природа и общество выдвигают на первый план лидеров, награждают их талантом и возможностями преодолевать непреодолимое, даром сплочения людей. Для каждого исторического периода характерна своя исключительная особенность, выражающаяся в появлении особого спроса на таланты, способные решать качественно новые проблемы, отражающие вызовы времени. И это в полной мере относится к генеральным и главным конструкторам, к ученым и руководителям индустриальных комплексов. Именно они в первую очередь принимают на себя всю полноту ответственности за решение проблем, обусловленных вызовами времени. А вызовы времени формируют и выдвигают на первый план личности, способные их преодолевать.

“ К особенностям генеральных конструкторов правомерно отнести и такую очевидную общность для них, как творческое долголетие ”

Для послевоенного времени это Сергей Королев, Аксель Берг, Владимир Семенихин, Александр Расплетин, Борис Бункин, Вениамин Ефремов, Александр Минц, Анатолий Савин, Анатолий Басистов, Григорий Кисунько и многие другие – целая плеяда имен, обеспечивших беспримерный прорыв в развитии отечественной и мировой науки, а также оборонной техники, благодаря чему и сегодня поддерживается относительный мир на Земле.

Особо высокие требования к режиму секретности, работа в условиях повышенных технологических рисков, вынужденное проживание в закрытых городах и длительное пребывание на полигонах сформировали особый стиль жизни и общения работников оборонных отраслей. Постоянные самоограничения ряда свобод, обусловленные спецификой деятельности, гармонично компенсируются профессиональной солидарностью, дружелюбием и чувством юмора.

При этом важно отметить, что даже в условиях тяжелейших испытаний и нехватки ресурсов при осуществлении проектов между учеными, генеральными и главными конструкторами всегда поддерживался высочайший накал состязательности и взаимного оппонирования, благодаря чему страна получала предельно достижимые для своего времени научные результаты, эффективные системы и средства вооружения и военной техники.

Общей для первых лиц ОПК была способность подняться на новый уровень понимания самой проблемы и уже с качественно иной позиции находить решения. Всех их отличали целостность и системность. В послевоенный период явственно обозначился отход от "дуэльного" сопоставления создаваемого вооружения к системному и надсистемному. На этой основе осуществлен концептуальный пересмотр взглядов на развитие Вооруженных Сил. Важнейшим воплощением этих взглядов и достижений стало создание Системы стратегического сдерживания (СЯС), Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), Системы контроля космического пространства (СККП) и Системы стратегической ПРО, а затем и ВКО.

США И НАТО потребовалось еще 20 лет, чтобы повторить успех Григория Кисунько (в центре)

США И НАТО потребовалось еще 20 лет,

чтобы повторить успех Григория Кисунько (в центре)Послевоенное поколение ученых и конструкторов отличали органичная интеллигентность, широта взглядов, подчеркнутая рассудительность и мягкость в суждениях и четкость в аргументации при отстаивании своих взглядов. В числе их качеств надо отметить способность последовательно и с жесткой настойчивостью продвигать замысел на всех стадиях принятия решений. Они не боялись риска, уходя от освоенных и проверенных решений в пользу неизведанных, но научно обоснованных и более эффективных.

Назовем еще умение искать и находить сторонников осуществления замысла, формировать проектную команду и подбирать ключевых исполнителей работ, способность к созданию эффективной кооперации и творческой работе с ней. Замысел обязательно сопоставлялся с лучшими достижениями у конкурентов на всех стадиях проекта. Одновременно с решением текущих задач всегда имелась в виду дальнейшая перспектива их развития. В работе главным оказывалась постоянная и обостренная нацеленность на достижение необходимого результата, что делалось при систематическом творческом взаимодействии с институтом заказчика. И непременное качество всех великих советских конструкторов – готовность нести всю полноту ответственности в случае неудач.

Даже из этого перечня личностных особенностей видно, что одного лишь желания стать генеральным или главным конструктором – даже при обладании необходимыми профессиональными компетенциями – явно недостаточно.

Здесь важно заметить, что к числу особенностей генеральных и главных конструкторов правомерно отнести и такую очевидную общность для них, как творческое долголетие. И все они, как правило, счастливые люди, поскольку судьба предоставляет им возможность заниматься любимым делом-творчеством. На их примерах мы невольно видим подтверждение истинности слов Федора Тютчева: "Счастлив в наш век кому победа далась не кровью, а умом, счастлив, кто точку Архимеда умел снискать в себе самом". И у каждого из генеральных или главных конструкторов всегда имеется своя точка Архимеда, дающая ему опору и жизненную силу и определяющая только ему присущую индивидуальность.

Это очень важно знать, понимать и учитывать при назначении новых генеральных или главных конструкторов. Практика показывает, что свою точку Архимеда как персональное кредо или как ключевую позицию многие претенденты на должность генерального или главного конструктора сформулировать не в состоянии. А это один из важнейших критериев.

Начфин у штурвала

Уже более четверти века мы живем в условиях кризиса управления. Справедливости ради следует отметить, что ослабление управляемости развитием приобрело вселенский характер, и Россия не исключение. Если смотреть на это с философских позиций, то ничего страшного: ослабление прошлого во имя лучшего будущего всегда является условием любого кризиса. В свою очередь кризис управления порождает Question authority – сомнения в авторитетности власти. Можно сказать, что это логично и происходит во имя будущего. Вопрос лишь, как понимать будущее, что брать из прошлого и как осуществляется выбор лучших из возможных решений.

“ "Отстраненность" государства от влияния на приоритеты в области образования может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности ”

Явно затянувшийся кризис привел к тому, что даже проверенные мировые практики в сфере управления превращаются у нас в свою прямую противоположность. Для примера: подавляющему числу современных управленцев с дипломами модных ныне курсов MBA, освоивших универсальную практику "процессного управления", не дано понять, что "процесс" не цель, а лишь средство. За редким исключением для такого рода управленцев нет никакой разницы между объектами управления: не обладая компетенциями ни в одной предметной области, они с готовностью берутся за любой проект. Как следствие просматривается лишь одна бесспорная область, где их приобретенные на курсах навыки не вызывают сомнений, – сфера конкурсных управляющих при осуществлении процедур банкротства предприятий. Там действительно от тщательности соблюдения процедур зависит эффективность банкротства.

Все это имеет место на фоне очевидной недооценки наших отечественных достояний в сфере управления. И происходит это главным образом оттого, что любые процессы в нашей стране оцениваются последнее время лишь с позиций их соответствия западным взглядам или практикам. Это досадно и в большой мере губительно, в то время как опыт прошлого может оказаться источником новых идей и возможностей.

От того, как интеллектуальной элитой – учеными, генеральными и главными конструкторами принимаются решения, во многом предопределяется эффективность исходного замысла обеспечения безопасности государства.

Невозможное в пределах возможного

В конце шестидесятых – начале семидесятых годов ощущение неизбежности глобального конфликта с США и странами НАТО с применением атомного оружия достигло предела. Возникла острейшая необходимость продемонстрировать не только готовность ответить ударом на удар, но и нашу технологическую способность снизить масштаб возможных потерь за счет ПРО. И такая демонстрация, вызвавшая шок, растерянность и недоумение в США и странах НАТО, состоялась 4 марта 1961 года на полигоне в Сары-Шагане. Впервые в истории человечества боевой блок баллистической ракеты, запущенной с полигона Капустин Яр, был поражен осколочным боеприпасом экспериментального комплекса ПРО системы А, созданного по инициативе и под руководством Григория Кисунько. И это в условиях, когда отсутствие на тот момент полупроводниковой компонентной базы компенсировалось вынужденными инженерными решениями, основанными на использовании электровакуумных и электромеханических устройств.

Виктор Слока

Виктор СлокаПродемонстрированное в тот день нашей страной технологическое достижение по своей значимости сродни запуску первого спутника на орбиту или выходу человека в космос. Главное – оно вынудило США и страны НАТО на многие годы вперед умерить пыл и невольно признать свое технологическое поражение в области стратегической ПРО. После этого им потребовалось еще 20 лет, чтобы лишь повторить наш успех 1961 года. Соотношение сил вынудило американцев в 1972-м пойти на подписание договора с нашей страной о взаимных ограничениях в области ПРО. Научные и экспериментальные данные, полученные на полигоне в Сары-Шагане, позволили Григорию Кисунько обосновать необходимость создания системы А-35 ПРО города Москвы, ставшей прототипом стратегической системы ПРО А-135 (в рамках договора с США).

Обстоятельства сложились так, что Григорию Кисунько не суждено было довести свои замыслы до нужного результата, это сделали последователи. Но его имя навсегда вписано в мировую историю выдающихся достижений в области обороны, а результаты его деятельности позволили нашей стране иметь веский аргумент в военно-техническом соперничестве с США и странами НАТО.

Множество аспектов, характерных для смены поколений генеральных конструкторов в 80-х годах, сфокусировалось на примере Виктора Слоки ("Герой закрытого указа") – Героя России, лауреата Государственной премии, генерального конструктора РТИ им. А. Л. Минца. Во-первых, по тем временам он был слишком молод для генерального конструктора – незадолго до назначения главным конструктором МРЛС "Дон-2Н", основного информационного средства системы ПРО А-135, ему исполнилось лишь 40 лет. Во-вторых, он представлял школу Минца, что напрямую противоречило сложившимся на тот период у ключевых руководителей ЦНПО "Вымпел" и Министерства радиопромышленности предпочтениям либо в пользу РЛС "Аргунь" (ОКБ-30), либо РЛС "Неман". Критериями для принятия решения в пользу МРЛС "Дон-2Н" стали:

уверенное, аргументированное и методичное обоснование Виктором Слокой неизбежности перехода на новое конструкторско-технологическое поколение МРЛС, в основе которого было не только использование фазированных антенных решеток, но и главное – применение новых и перспективных видов сигналов и способов их обработки;

предложенный им уровень автоматизации, гибкости и адаптивности управления МРЛС, уровень автоматической диагностики состояния аппаратуры существенно превосходил прочие варианты. И этот уровень был беспрецедентен по тем временам и остается каноническим для последующих разработок по сей день.

Последующий ход работ лишь подтвердил обоснованность принятых тогда решений, а их итоги дали нашему государству дополнительный и веский аргумент в соперничестве в области стратегической обороны. Надо отдать должное американцам, которые тщательно отслеживали весь ход работ по созданию МРЛС "Дон-2Н", а к итогам ее создания отнеслись более чем уважительно, назвав их восьмым чудом света.

Георгий Бубнов

Георгий БубновРаботая рука об руку с Виктором Слокой на протяжении многих лет, я не переставал поражаться, насколько богато природа наградила его дарованиями, особенно интуитивным мышлением. Он был истинно верующим человеком, и всякий раз, когда по результатам огромной интеллектуальной работы ему удавалось вместе со своими единомышленниками находить нужные решения, он относил это к озарению и помощи Всевышнего.

Будучи основоположником нового направления в области радиоинформационных технологий, основанного на системе формирования, приема и обработки сложных сигналов, и глубоко зная и владея современными цифровыми технологиями обработки таких сигналов, он никогда не использовал компьютер на своем рабочем месте, объясняя это тем, что машина мешает думать.

Исходя из того, что проблемы любой степени сложности должны иметь решения, доступные для понимания, вместо компьютера на рабочем месте Слоки всегда были карандаш и листы бумаги. И именно на листах бумаги отражались и его замыслы, и пути их решения. Если верно утверждение, что алгоритмическое и целостное мышление должно быть основано на логике здравого смысла, то Виктор Слока обладал именно таким мышлением.

Как можно добиваться нужного результата в безнадежных условиях, хорошо видно на примере основоположника индустриального подхода к антенностроению, основателя НИИ радиофизики имени А. А. Расплетина Георгия Бубнова. Становление его, начальника КБ радиоприборостроения (КБРП), как ученого и как руководителя компании проходило в 70-х годах в сфере разработок и создания антенной техники различного класса. Поначалу это были параболические или волноводно-щелевые антенны, производство которых сосредотачивалось по кооперации на предприятиях Министерства авиационной промышленности. Из-за перегрузки производственных мощностей Минавиапрома эта кооперация становилась проблематичной. Иллюстрацией может служить следующий телефонный разговор авиаконструктора Андрея Туполева с Григорием Кисунько: "Слушай, по-хорошему предупреждаю – не лезь на мои заводы". В ответ Кисунько пытался спокойно объяснить, что он ни на какие заводы Минавиапрома не лезет, на что Туполев резко среагировал: "Не валяй Ваньку, будто ничего не знаешь. Не прекратишь – буду жаловаться Косыгину". Как потом выяснилось, со стороны Минрадиопрома действительно были попытки разместить на предприятиях Минавиапрома производства АФАР комплекса "Неман".

КБРП тогда на птичьих правах располагалось на территории одного из ангаров заброшенного аэродрома Захарьево. Тонко понимая глубинные процессы развития технологий в области антенностроения, Бубнов намного раньше других понял, что будущее в этой области принадлежит АФАР, для производства и испытания которых требуются специализированные цеха и специальные технологии. Уже в начале 70-х им были сформулированы предложения в виде технического задания на проектирование такого завода. При всей очевидной важности осуществления своего предложения Бубнов столкнулся, казалось, с непреодолимым препятствием – отсутствием мощностей проектных и строительных организаций в Министерстве радиопромышленности. Начальник 13-го Главного управления Михаил Житинец на настойчивые предложения Бубнова сказал тогда: "Если уверен – действуй. Мешать не будем, а где возможно – поможем". Для Бубнова это означало руководство к действию. Он преодолел множество экспертиз и бюрократических барьеров, но в итоге в 1968 году было начато строительство крупного радиозавода в Гомеле (145 тыс. кв. м), на котором с 1969 по 1975-й мне довелось работать главным инженером. К 1975 году завод уже имел персонал 10 тысяч человек и специализированное КБ при заводе численностью около тысячи. Можно лишь поражаться настойчивости и энергии Георгия Бубнова. Наряду с этим он добился проектирования и строительства прекрасного здания для КБРП, преобразованного в последующем в Институт радиофизики им. академика А. А. Расплетина. Это замечательный пример для молодежи, образец умения ставить перед собой высокие цели и добиваться их осуществления.

Выводы:

1. Реальность такова, что в условиях непредсказуемого развития ситуации в мире нам нужно искать и находить решения, которые позволяли бы нашей стране поддерживать систему оборонной безопасности на гарантированном уровне. При смене поколений ведущих ученых, генеральных и главных конструкторов, специалистов в оборонных отраслях промышленности чрезвычайно важно обеспечить преемственность знаний и компетенций между ними.

2. Важно исходить из понимания, что таланты появляются не "сами по себе". Их появление всегда обусловлено вызовами и угрозами обществу и государству и осознанной необходимостью решения возникающих при этом проблем. Прямой обязанностью государства является необходимость реагирования всеми доступными средствами "на опережение" путем своевременной постановки перед обществом, учеными, специалистами программ национального уровня, таких, как это было при создании ядерного оружия, системы предупреждения о ракетном нападении, ВКО, при освоении космоса.

3. Итогом заметной "отстраненности" государства от прямого влияния на политику в области образования за последние четверть века научные и инженерно-технические направления перестали быть приоритетными, а это может иметь чрезвычайно негативные последствия для оборонной безопасности страны. И это в то время, когда в мире нарастала интенсивность смены технологий, полным ходом шло формирование инновационных кластеров! Наше технологическое отставание на глазах сменялось технологической зависимостью от стран Запада в ведущих областях промышленности. И это положение нужно незамедлительно исправлять.

4. Разрушительные по своим последствиям меры по "реформированию" Вооруженных Сил в период сердюковщины напрямую привели к заметному снижению потенциала научных организаций и научных центров Министерства обороны и ослаблению возможностей заказчика. А это в свою очередь не могло не сказаться на снижении уровня обоснованности тактико-технических заданий на создание перспективных вооружений и военной техники. Нынешнему руководству Минобороны приходится возрождать утраченные возможности.

5. Сейчас в условиях различного рода санкций и чрезвычайно ограниченных ресурсов представляется чрезвычайно важным восстановление роли научно-технической экспертизы проектов в области создания ВВТ. На всех уровнях! И прежде всего в институтах-разработчиках. Именно восстановление роли, а не "повышение" ее: сегодня нечего "повышать". Институт серьезного оппонирования, экспертные заключения с оценкой рисков, сопоставление технических решений – все это скорее давняя история, чем реальная практика. Не говоря уже о межведомственной экспертизе!

Николай Михайлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года