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08.05.2019
Интерфакс-АВН

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Mandel Ngan

Хельсинки. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США будет добиваться от Ирана поведения "нормальной страны", заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Наша цель заключается в том, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Когда они пойдут на это, мы готовы иметь с ними дело", - приводит его слова агентство Associated Press. М.Помпео в понедельник находился с визитом в Финляндии.

Ранее в понедельник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что решение об отправке на Ближний Восток авианосца "Абрахам Линкольн" принято с учетом поступивших данных об угрозах со стороны Ирана.

"Это - предусмотрительная передислокация. Речь идет о реакции на информацию о реальной угрозе, исходящей от иранского режима", - написал он в своем твиттере.

П.Шанахан добавил, что США "призывают иранский режим прекратить все провокации. Мы призовем Иран к ответу за любые нападения на силы США или против американских интересов".

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", - говорилось в заявлении Дж.Болтона.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Иран
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Финляндия
Проекты
Nimitz
Авианосец
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