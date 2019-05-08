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08.05.2019
Известия.ru

Радарная группа: малые ракетные корабли станут наводчиками огня

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Российские малые ракетные корабли (МРК) станут "глазами" ударных корабельных группировок. С помощью своих радаров они будут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника, рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ. После этого МРК по закрытому радиоканалу в режиме реального времени передадут всю необходимую информацию другим кораблям для уничтожения летательных аппаратов противника.

Российские малые ракетные корабли (МРК) станут "глазами" ударных корабельных группировок. С помощью своих радаров они будут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника, рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ. После этого МРК по закрытому радиоканалу в режиме реального времени передадут всю необходимую информацию другим кораблям для уничтожения летательных аппаратов противника.

В этом году на Каспийской флотилии были проведены учения с участием малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", на которых была удачно отработана новая тактика противовоздушной обороны флотских соединений, уточнили в Главном штабе ВМФ. Бортовые системы и радиолокаторы МРК были объединены с единым боевым разведывательным контуром флотилии. Новая тактика применения МРК была признана успешной и подтвердила высокие возможности кораблей этого класса. В текущем году она будет внедряться на всех других флотах.

Ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" — это российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, предназначенные для нанесения молниеносных ударов в ближней морской зоне. Эти "малыши" получили футуристские изломанные обводы, которые их делают малозаметными. Такие конструктивные особенности и небольшие размеры позволяют МРК незаметно подходить к противнику на предельно малое расстояние.

Корабли этого типа оснащены современными радиолокационными комплексами (РЛК) "Позитив-МК". Эта система обнаружения и наведения способна в радиусе 300 км засечь любую цель в воздушном и надводном пространстве. От его чувствительных радаров не скроются даже малоразмерные, низколетящие и пикирующие цели, в том числе крылатые ракеты.

РЛК предназначен для поиска, обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей. Одновременно он может наблюдать за 40 объектами потенциального противника. Алгоритм работы корабельного РЛК прост. "Позитив-МК" производит оценку степени опасности обнаруженных объектов, после чего происходит автоматическое целераспределение, а на мониторе оператора выводится план и последовательность их уничтожения.

Новая тактика, отработанная моряками Каспийской флотилии, позволит командующим флотами получать разведданные от всех интегрированных в единый боевой разведывательный контур кораблей. Электроника автоматизированной системы управления (АСУ) разведывательного контура мгновенно определит тип обнаруженных объектов, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. При необходимости АСУ выдаст МРК целеуказания для самостоятельного поражения цели.

Объединение возможностей радиолокационных станций различных кораблей позволит создать сплошное радиолокационное поле в зоне боевых действий, что серьезно повысит боеспособность флота, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Каждый корабль, который обнаружил воздушную цель, также будет докладывать на командный пункт, — рассказал он "Известиям". — Кроме того, он сможет передать информацию в радиосети всех кораблей, что позволит более эффективно обнаруживать такие сложные цели, как крылатые ракеты.

Одной из приоритетных задач программы отечественного кораблестроения для ВМФ является строительство малых ракетных кораблей. Речь идет о проектах 21631 (шифр "Буян-М"): до конца 2023 года планируется построить 23 таких корабля. Также заказано 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Несмотря на скромные размеры и водоизмещение, новые корабли способны решать сложные боевые задачи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БПЛА
Военные учения
КФ
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