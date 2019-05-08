"Лиана" опутает Землю: система радиолокационных спутников заработает к новому году

Формирование на околоземной орбите уникальной системы радиолокационной разведки (РЛР) "Лиана", которая накроет всю планету, завершится в течение нынешнего года. Как сообщили "Известиям" в Министерстве обороны, до 1 января 2020-го запланированы запуски двух спутников, после чего система заработает в полную мощность. Ввод "Лианы" в строй позволит российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру.

Формирование на околоземной орбите уникальной системы радиолокационной разведки (РЛР) "Лиана", которая накроет всю планету, завершится в течение нынешнего года. Как сообщили "Известиям" в Министерстве обороны, до 1 января 2020-го запланированы запуски двух спутников, после чего система заработает в полную мощность. Ввод "Лианы" в строй позволит российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру.

Система радиолокационной разведки "Лиана" должна состоять из четырех спутников — двух "Лотосов-С" и двух "Пионов-НКС". В ее основе лежат наработки системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда", которая была создана еще в 1970-е. Для своего времени это была передовая технология, выполнявшая важную задачу по обнаружению американских авианосных ударных группировок. Без "Легенды" Генштаб не мог точно знать, в каком районе находится угроза, поскольку самолеты дальнего радиолокационного обнаружения физически не могли охватить весь Мировой океан.

Однако у советской космической системы были и определенные ограничения. Из-за низкой разрешающей способности оптической техники спутники находились на высоте 25 км и могли обнаруживать объекты длиной лишь в несколько десятков метров.

Систему РЛР нового поколения, способную обнаружить не только морские, но и сухопутные объекты относительно небольшого размера, российские инженеры начали разрабатывать с 1990-х. Но этот процесс затянулся: помимо очевидной причины — резкого снижения финансирования, — была и еще одна. Изначально выводить спутники для "Лианы" планировали с помощью ракет "Зенит". Но в связи с тем, что их производитель — днепропетровский "Южмаш" — оказался на территории Украины, была поставлена задача перепроектировать спутники под запуски "Союзами".

Дело сдвинулось с мертвой точки в конце прошлого десятилетия, когда "Легенда" уже выслужила все сроки и вышла из эксплуатации. В 2009 году на орбиту был запущен первый спутник для системы "Лиана" –—"Лотос-С", второй — к 2018 году. Для завершения формирования системы осталось ввести в строй два спутника "Пион-НКС", что и запланировано на этот год.

Спутники, входящие в систему "Лиана", выводятся уже на 100-километровую высоту. При этом их бортовое оборудование позволяет обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия.

Все остальные характеристики системы и ее элементов засекречены. Впервые о ее существовании министр обороны Сергей Шойгу официально заявил в начале 2017-го. Осенью прошлого года глава военного ведомства сообщил, что лично утвердил скоординированный график изготовления и испытаний спутника "Пион-НКС".

— В последние годы грань между гражданскими и военными спутниками стирается, к примеру, армейскую связь по закрытым каналам может обеспечить и обычный спутник, — рассказал "Известиям" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Но радиотехническая разведка — это настолько специфическая область, что справиться с этой задачей может только военный аппарат. В гражданской отрасли подобные технологии начали развиваться лишь недавно — в частности, для контроля трафика на дорогах.

За рубежом также существуют аналогичные системы. В настоящее время на околоземной орбите находятся три американских спутника Lacrosse, которые оснащены радиолокаторами с синтезированной апертурой. Такая техника позволяет получать изображение местности сквозь плотный слой облаков, а при определенных условиях даже видеть объекты, находящиеся под землей.