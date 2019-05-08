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08.05.2019
Известия.ru

Щит и путь: русскую Арктику прикроет радиоэлектронный купол

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Комплексы "Мурманск-БН" станут нелетальным оружием для нарушителей госграницы

Арктику накрыли радиоэлектронным экраном: Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. С учетом расположенной на Камчатке "Мурманск-БН" Севморпуть будет взят под контроль на всем его протяжении. Системы РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу. Таким образом действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия.

В настоящее время уникальные системы РЭБ стоят на вооружении Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов — все они были получены воинскими частями в течение последних пяти лет. Новые комплексы уже прошли испытания в войсках.

В течение последних двух-трех лет проводились испытания с применением комплексов "Мурманск-БН", рассказали "Известиям" в Минобороны. Учения подтвердили и высокое качество подготовки личного состава комплексов РЭБ — отдельный Центр радиоэлектронной борьбы на Камчатке был признан лучшим среди частей радиоэлектронной борьбы в Восточном военном округе и на Тихоокеанском флоте.

Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"

Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сейчас расположенные в Североморске и на Камчатке системы РЭБ контролируют весь Севморпуть. Они находятся достаточно близко к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, что позволяет гарантированно перекрывать эти "узкие" места транспортного коридора.

Нелетальное оружие

Подразделения РЭБ в Арктике призваны решать две задачи: обеспечение безопасности мореплавания по Севморпути и контроль региона в радиоэлектронной сфере, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.

— В последние годы, помимо навигационного, гидрографического и спасательного обеспечения, много внимания уделяется военной безопасности в арктическом регионе, — рассказал Виктор Мураховский. — На этих направлениях развернуты аэродромы. Создается система освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, полностью перекрывающая этот регион. Радиоэлектронная борьба — неотъемлемая часть этой работы.

Интерес к северной морской артерии постоянно растет — причем не только со стороны России. В прошлом году по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона". Целью похода, по словам капитана, было получение "знаний о регионе".

В перспективе Северный морской путь может стать важнейшим транспортным коридором, связывающим Европу с Азией. По нему смогут перевозить до половины общего объема евро-азиатских грузов стоимостью в сотни миллиардов долларов.

На территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ


"Мягкая" сила "Мурманска"

Автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне "Мурманск-БН" может стать идеальным нелетальным оружием для мягкого воздействия на нарушителей границы. Дальность подавления системами "Мурманск-БН" радиосвязи, систем навигации и управления самолетами, подводным лодкам, кораблями и беспилотными летательными аппаратами составляет около 5 тыс. км, а при благоприятном прохождении сигнала в атмосфере она может быть увеличена до 8 тыс. км. По этим показателям новый комплекс в несколько раз превосходит все существующие в мире аналоги.

Во время работы "Мурманска-БН" его аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует и тут же определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить. В результате корабль, самолет, субмарина или беспилотники могут потерять связь с внешним миром.

Автоматизированный комплекс радиопомех КВ-линиям радиосвязи "Мурманск-БН" на выставке вооружения и военной техники ВВО

Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Немаловажно и то, что комплекс максимально мобилен. Он располагается на семи многоосных "КамАЗах". В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты и низкочастотные антенны-растяжки, а его мачты с помощью гидравлики выдвигаются на высоту до 32 м. Такая компоновка позволяет достаточно быстро менять районы дислокации.

"Дивноморье" спешит на помощь

Про новейший комплекс РЭБ "Дивноморье" пока известно немного. В отличие от подобных систем предыдущего поколения — "Москвы-1", "Красухи-2" и "Красухи-4" — он установлен на одном большегрузном тягаче, что максимально увеличивает его мобильность. Комплекс может закрыть от радиолокационного обнаружения вероятным противником важные объекты в радиусе нескольких сотен километров. Во время работы комплекс "забивает" мощными помехами аппаратуру самолетов-радаров AWACS типа Е-3, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR, вертолетов и беспилотников, крылатых ракет, спутниковых систем радиолокации, что позволяет ему лишить навигации корабли, суда и самолеты, нарушающие границы.

Центры радиоэлектронной борьбы состоят из нескольких батальонов и отдельных рот, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Военнослужащие в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4"

Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— У них на вооружении стоит широкий спектр средств РЭБ, — рассказал он "Известиям". — Одно из новейших изделий — комплекс "Мурманск-БН". Если их разместить на Кольском полуострове и на Камчатке, они смогут выключить коротковолновую связь на всем протяжении Севморпути. А такие средства, как "Красуха-4", могут глушить спутниковую связь, GPS-навигацию, каналы связи с беспилотниками. Противник после их применения окажется слепым, глухим и немым. И, может быть, задумается: сейчас тебе выключили связь, а потом может прилететь и ракета. И никто не узнает, что случилось с тобой.

Группировки российских войск в Арктике могут быть оперативно усилены в любой момент. Десантные корабли или самолеты быстро доставят комплексы РЭБ на остров Котельный или на Землю Франца-Иосифа, отметил военный эксперт.

Россия активно берет под защиту Северный морской путь. В начале этого года правительство страны разработало правила прохода по нему военных кораблей и вспомогательных судов иностранных ВМС. Им теперь придется уведомлять Москву о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, если конструкция судна не имеет надежной ледовой защиты, а экипаж недостаточно опытен для плавания в условиях северных морей.


Алексей Рамм, Богдан Степовой, Роман Крецул

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