Хулиган — за пазухой наган: откуда на черном рынке берется оружие

Помимо внутреннего рынка, черные стволы в Россию привозят из Европы, США, с Ближнего Востока и даже из Китая

На мусоросжигательном заводе на Пехорской улице в "новой Москве" были найдены 14 гранат для подствольного гранатомета. Опасный груз находился в контейнере на предприятии. Обнаружившие боеприпасы рабочие немедленно вызвали саперов. Это уже не первый случай обнаружения запрещенных предметов в столице. Ранее в апреле при тушении пожара в гараже были найдены гранаты и оружие. Прохожие и пожарные чудом не пострадали от разрыва снарядов. Откуда берутся у людей нелегальные пистолеты с гранатами — в материале "Известий".

В минувшем году было выявлено, по данным портала правовой статистики, 27 452 преступления в сфере оборота оружия и боеприпасов, а к уголовной ответственности за это время привлекли свыше 13 тыс. человек. Доступность огнестрелов, как считают криминологи, привела к росту преступности, совершаемой с использованием стрелкового оружия и боеприпасов.

Оружие, найденное в результате оперативно-разыскных мероприятий Источник изображения: Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По мнению сенатора Виктора Бондарева, выступавшего в 2018 году за ужесточение законов, касающихся оборота оружия, в числе основных источников пополнения черного рынка — изготовление средств поражения на основе списанного оружия, модификация гражданского оружия в боевые аналоги, контрабанда изза рубежа. Одним из следствий бесконтрольного оборота оружия Бондарев назвал трагедию в Керчи.

"Чтобы не допустить повторения подобных жутких инцидентов, необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов к нему. Законодательство у нас в данной сфере довольно качественное, хотя и оно требует совершенствования, корректировки. Важно также обеспечить его безукоризненное правоприменение. И, конечно, в этом вопросе опять же крайне важна межведомственная координация, работа в команде", — сказал он во время встречи с журналистами.

Он отметил, что часть оружия попадает на соответствующий теневой рынок от криминальных структур или из субъектов РФ, в которых ранее, например, в годы Великой Отечественной войны, велись активные боевые действия.

Эхо войны

Как не печально, но эхо войны до сих пор уносит жизни людей и приносит ущерб, когда найденная на раскопках винтовка или взрывчатка попадает в руки преступников. Слова сенатора подтверждает статистика. Например, по данным воронежской областной прокуратуры, в прошлом году было осуждено 147 человек за незаконный оборот оружия. В группе риска также Волгоградская область (404 дела направлены в суд по тем же составам преступления), Ростовская область (522), Краснодарский край (514) и Дагестан (539).

Оружие и боеприпасы времен ВОВ, найденные в ходе обысков у членов преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия на территории РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Активизировали свою работу копатели в Крыму. В апреле в районе села Бондаренково в Республике Крым были найдены 41 минометная мина, восемь артиллерийских снарядов, 16 ручных гранат. По версии правоохранителей, схрон был сделан группой неизвестных копателей. В то же время на территории крепости Керчь был обнаружен еще один схрон, где были спрятаны девять осколочных авиабомб. Все боеприпасы были обезврежены сотрудниками Минобороны и специалистами регионального ГУ МЧС.

"Известны случаи, когда порох из снарядов времен Великой Отечественной извлекался злоумышленниками для начинения самодельных взрывных устройств и боеприпасов", — рассказал источник "Известий" в силовых структурах.

Исторически в России было распространено незаконное ношение оружия, начиная с последней четверти XIX века. Сначала это было связано с обострением революционной борьбы, позже, с 1918-1921 года, хождение стрелкового оружия в народе было связано с Гражданской войной. После Великой Отечественной огнестрелы массово хранили у себя фронтовики, и властям стоило огромных усилий изъять у людей оружие. Новый виток незаконного оборота оружия начался с 1985 года и продолжается до сегодняшнего дня. Наибольшее количество оружия попало в руки криминалитета во время распада Советского Союза — речь идет, в частности, о сотнях тысяч единиц оружия, оставленных Советской армией при выходе со своих баз в республиках Кавказа. "Насильственные захваты и официальные поставки сделали кавказский регион перенасыщенным оружием, что способствовало обострению как политической, так и криминогенной ситуации в этом регионе. Достаточно вспомнить грузино-абхазский, осетино-ингушский, армяно-азербайджанский конфликты, а также вторжение ваххабитов на территорию Дагестана", — писал в одной из своих научных работ криминолог Сергей Невский. Настоящая трагедия в плане насыщения криминалитета оружием произошла после вывода российских войск с территории современной Чеченской Республики в начале 1990-х годов.

Гостинцы вместо пармезана и хамона

Еще один важный канал поставок оружия в Россию — трансъевропейский. Летом 2018 года сотрудники ФСБ ликвидировали один из коридоров такого трафика. В преступный картель входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. У соучастников по разным адресам изъяли почти 400 единиц стрелкового оружия, а также нашли две кустарных мастерских по производству боеприпасов. Среди изъятого: 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабина, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья. Также в арсеналах были найдены 45-миллиметровый пехотный миномет, гранатомет "АГС-17", взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, несколько килограммов пороха, глушители, мины и составные части к оружию и боеприпасам.

Причем это не первый склад оружия, обнаруженный силовиками в минувшем году. До этого, в мае, ФСБ обнаружила еще один канал поставки, в котором были задействованы сообщники из 14 регионов страны. Злоумышленники также располагали четырьмя мастерскими для изготовления патронов.

Поставки, как выяснили сыщики, шли из Евросоюза через российско-украинскую границу. Стоит упомянуть, что боевые действия на Донбассе также стали важным источником появления нелегального оружия в нашей стране.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Еще одно окно для поставок оружия в Россию и страны СНГ — канал морского торгового судоходства и порты стран Балтии. В качестве тайника используются технические полости судов.

Самой большой популярностью пользуются на черном рынке России европейские марки пистолетов: австрийский "Глок", испанская "Астра", чешский CZ, немецкий "Люгер". Часто поставки этих огнестрелов идут через Польшу. Всплеск таких преступлений пришелся на начало 2000-х годов.

"Особенно неблагоприятное положение сложилось на границах Псковской области с Эстонией. На этом участке проходят крупнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали. В приграничных районах северо-западного региона России развита сеть организованных преступных группировок с прочными связями с криминальными структурами Эстонии. Это связано с тем, что на территории этого государства введен упрощенный порядок обращения оружия, что позволяет создавать перевалочные базы о его незаконной продаже", — говорит в научной работе криминолог Ольга Никитина.

В марте 2017 года ФСБ пресекла работу международного преступного синдиката, переправлявшего в Россию оружие из США при помощи почтовых отправлений. Сеть была разбросана по всей стране: Москва, Йошкар-Ола, Иркутск, Улан-Уде. Среди изъятого числятся штурмовые винтовки американского производства, австрийские пистолеты, карабины и ружья.

Восток дело тонкое

Еще один канал поставки оружия, преимущественно стрелкового, — из Китая через Азербайджан. По данным военного обозревателя Александра Хроленко, поставляются заводские и подпольно изготовленные образцы (по сниженным ценам). Как правило, преступники имеют связи в государственных структурах на территории СНГ, это осложняет работу пограничников и таможенников.

Фото: Depositphotos

Грузия, Азербайджан и Армения удобны для поставок незаконных грузов из-за особенностей ландшафта: граница с Россией проходит по горной местности, которую трудно контролировать пограничникам. Через эти тропы в Россию попадает оружие с полей боя на Ближнем Востоке.

Иван Петров