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08.05.2019
bmpd.livejournal.com

Новый командующий украинскими войсками в зоне конфликта

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Генерал-лейтенант Александр Станиславович Сырский назначен новым командующим ООС

Фото: Александр Сырский

Генерал Александр Сырский заменил Сергея Наева на посту командующего Объединенных сил на востоке Украины. О таком решении Петр Порошенко сообщил в Часов Яре Донецкой области, передает "112 Украина".

"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства ООС. Поэтому я принял решение поддержать предложение МО и назначить на должность командующего ОС генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал Порошенко.

Кроме того, состоялись награждения и присвоения званий:

Он поручил новому командующему ООС умело применять свой опыт "и в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановления украинского суверенитета над оккупированными территориями".

В звании генерал-майора Сырский, во главе сформированной им группы "Барс", прикрывал выход ВСУ из Дебальцево в феврале 2015 года. За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

·

2 ч

Ответ пользователю @Ukr_Che

что известно о генерале Сырском? есть ли о нем какие-то отзывы?

не очень хорошие. Он возглавлял сектор в ходе дебальцевской операции и в какой-то момент просто самоустранился от командования

2

13:35 - 6 мая 2019 г.

См. с 3:14.

В 2000-х годах генерал-лейтенант Александр Сырский командовал 72 отдельной механизированной бригадой.

В начале 2014 г. был первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных Сил Украины.

С началом боевых действий Александр Сирский был назначен начальником штаба АТО.

В начале 2015 г. Сырский занимал должность начальника штаба - первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Указом президента Украины №541 от 5 декабря 2016 г. Сырскому Александру Станиславовичу, который на тот момент занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, было присвоено звание генерал-лейтенанта. Этим же указом звание генерал-лейтенанта присвоено Сергею Наеву.

В 2017 году Сырский был руководителем Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В феврале 2015 года он участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново; обеспечивал выход украинских войск из Дебальцево.

У него есть сын Александр и жена Тамара, которая имеет дом в Киевской области площадью 159,2 кв. м и 2 га земли тоже на Киевщине.

В декларации генерала за 2018 г. - годовая зарплата - 632 тыс. 157 грн., автомобиль Renault Megane, квартира в Киеве площадью 105,6 кв. м.

Также генерал задекларировал 6350 грн социальной помощи участникам АТО и подарок в неденежной форме от Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ на сумму тоже на 6 тыс. 350 грн.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Барс
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