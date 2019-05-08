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08.05.2019
bmpd.livejournal.com

Защищенные автомобили К-53949 "Тайфун-К 4х4" в Узбекистане

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Многоцелевые бронеавтомобили КамАЗ-53949 "Тайфун-К 4х4" в Узбекистане

На церемонии открытия "Танкового биатлона" в Узбекистане впервые были продемонстрированы многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4" российского производства.

Ранее о поставках бронеавтомобилей "КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4" на экспорт не сообщалось. Таким образом Узбекистан стал первым зарубежным эксплуатантом бронеавттомобилей данной модификации.

На заглавной фотографии "Тайфуны-К" стоят за не менее интересным экземпляром танка Т-44.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
КамАЗ-53949
Тайфун-К
Компании
КАМАЗ
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
Танковый биатлон
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