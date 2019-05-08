Защищенные автомобили К-53949 "Тайфун-К 4х4" в Узбекистане
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Оригинал взят у коллеги dambiev в Многоцелевые бронеавтомобили КамАЗ-53949 "Тайфун-К 4х4" в Узбекистане
На церемонии открытия "Танкового биатлона" в Узбекистане впервые были продемонстрированы многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4" российского производства.
Ранее о поставках бронеавтомобилей "КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4" на экспорт не сообщалось. Таким образом Узбекистан стал первым зарубежным эксплуатантом бронеавттомобилей данной модификации.
На заглавной фотографии "Тайфуны-К" стоят за не менее интересным экземпляром танка Т-44.
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