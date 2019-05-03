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03.05.2019
ТАСС

Проблема с электроснабжением на МКС устранена

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Экипаж МКС на борту космического корабля Crew Dragon. 4 марта 2019 года
Экипаж МКС на борту космического корабля Crew Dragon. 4 марта 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

По данным NASA, угрозы для экипажа не было

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты NASA устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте американского космического ведомства.

Указанные проблемы были зафиксированы в понедельник. По оценкам NASA, угрозы для экипажа не было. Неисправный блок был заменен с помощью автоматизированных систем в удаленном режиме.

В составе экипажа МКС работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг (все трое - NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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