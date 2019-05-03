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03.05.2019
Lenta.ru

США рассказали о готовности гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: Global Press

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) планирует провести испытания гиперзвукового оружия до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о прототипах гиперзвуковых блоков — планирующего и воздушно-реактивного. Отмечается, что директор DAPRA Стивен Уокер отказался давать гарантии, что это произойдет в обозначенный срок. Он сказал, что "ряд препятствий" может сдвинуть полеты на начало 2020 года.

Степень готовности обоих блоков к испытаниям оценивается как начальная. Глава управления затруднился дать прогноз, какой блок протестируют раньше.

Уокер также отметил, что США играли ведущую роль в гиперзвуковых технологиях. "Россия и Китай взяли эту технологию и превратили в ее более быстрый, чем у нас, потенциал", — добавил он.

Сообщается, что ракетный ускоритель нового оружия сможет развить скорость свыше 5 Махов (примерно 6,4 тысячи километров в час). Блок должен отделиться от ракеты, после чего он сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

Решение оборонного ведомства США ускориться с разработкой гиперзвукового оружия последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе 2018 года, а также презентации в России нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

В начале апреля стало известно, что США планируют разработать систему из космических сенсоров для предупреждения и отслеживания гиперзвуковых ракет противника.

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