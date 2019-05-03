Новые учения: корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Несколько кораблей НАТО вошли в Балтийское море для проведения учений по буксировке. За действиями судов альянса следят российские корабельные группы.

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) совместно с американским и британским кораблями проводят учения в Балтийском море, сообщило объединенное морское командование альянса.

"Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS "Грейвли" и британский фрегат HMS "Вестминстер" проводят учения по буксировке в Балтийском море", - пояснили в сообщении командования.

Ранее мониторинговый ресурс Intel Ska & Air привел данные, согласно которым группировка кораблей Североатлантического альянса во главе с датским фрегатом "Тетис" минувшей ночью вошла в Балтийское море через пролив Эресунн.

"Тетис" сопровождала группа минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии. В сервисе MarineTraffic уточнили, что на данный момент корабли находятся у датского острова Борнхольм.

До этого военно-морская группа НАТО входила в эту акваторию 18 апреля. Она состояла из уже упомянутого американского эсминца "Грейвли", а также фрегатов: польского "Генерала К. Пуласки", турецкого "Гекова" и испанского "Хуана де Бурбона".

В Национальном центре управления обороной тогда сообщили РИА "Новости", что за действиями группы НАТО следят российские корабли. Для контроля за действиями представителей альянса было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" и самолетов морской авиации, уточнили в центре.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что речь в данном случае может идти либо о плановых военных маневрах, либо о попытке продемонстрировать России силу и оказать на нее психологическое давление.

"Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны. Во-первых, ситуация в Сирии и, во-вторых, Венесуэла. У США не получилось провести молниеносные перевороты, и теперь они пытаются продемонстрировать России хоть что-то", - сказал депутат RT https://russian.rt.com/russia/news/622568-korabli-nato-baltiiskoe-more.

Впрочем, по его мнению, такая попытка как-то надавить на Москву "ни к чему не приведет и совершенно бесполезна".

Кстати, эсминец "Грейвли" уже стал частым гостем в Балтийском море. До апрельского захода он входил туда 26 февраля. В сообщении Национального центра управления обороной России подчеркнули, что силы Балтийского флота непрерывно следят за этим кораблем, но другие детали посещения судном этой акватории не приводились.

"Грейвли" - это эскадренный миноносец типа Arleigh Burke, сообщают в ВМС США. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году и назван в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвли-младшего, первого афроамериканца, который командовал военным кораблем. Эсминец оснащен противоракетной системой "Иджис", и может разместить у себя на борту до 56 крылатых ракет "Томагавк". Дальность действия этих орудий составляет 1,6 тыс. км. Корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса.

В феврале "Грейвли" посетил Балтийское море во второй раз с начала года. Первый же пришелся на январь. Тогда он вошел в эту акваторию через Датские проливы и пробыл там 19 дней.

Вместе с ним в тот раз прибыл еще один американский корабль - "Портер". Оба судна были взяты под контроль ВМФ России, сообщали в Национальном центре управления обороной РФ. "Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", - уточнили в ведомстве.

"Грейвли" покинул Балтийское море 29 января также через Датские проливы. В течение того времени, что он провел в этой акватории, эсминец посетил датский Копенгаген и немецкий Киль.

В последнее время НАТО усилило свою деятельность в прилегающих к России территориях.

В связи с этим Москва призвала альянс прекратить военную активность у российских границ для снижения напряженности.

"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

Но в самом альянсе не стали давать конкретный ответ на такое обращение Герасимова к военному блоку. Вместо этого уполномоченный чиновник ограничился отсылкой к разделу сайта НАТО "Пять главных развенчанных российских мифов". Там альянс приводит свои доводы относительно развертывания сил у границ России.

"Такие давние заявления там рассматриваются", - пояснил он РИА "Новости".

Лидия Мисник