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03.05.2019
WarSpot

Yatagan: ракетой из подствольника

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Подствольные гранатомёты могут уступить место подствольным ракетницам. Сегодня, 2 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в рамках выставки IDEF'19, проходящей в Стамбуле, компания Roketsan презентовала миниатюрную высокоточную ракету.

Новая разработка получила название Yatagan и представляет собой ракету с лазерным наведением. 40-сантиметровый боеприпас диаметром 40 мм может выстреливаться из специальных гранатомётов (в том числе подствольных) и поражать цели на расстоянии до 1 км.

Ракета Yatagan.

Источник изображения: armyrecognition.com

В Roketsan указывают, что Yatagan даст стрелку возможность поражать цели на значительно большем расстоянии, чем это позволяют делать современные подствольные гранатомёты. Кроме того, благодаря лазерному наведению отклонение от точки прицеливания составит не более метра.

По словам разработчиков, новая миниатюрная ракета способна изменить формат городского боя. Кроме того, Yatagan планируют использовать на небольших воздушных и наземных беспилотниках.

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Roketsan
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1 комментарий
№1
03.05.2019 17:02
а то отдельно нет гранатометов
осталось цену данной ракеты и заряда ВОГа сравнить)
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