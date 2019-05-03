Осуществлена успешная посадка капсулы и первой ступени американской ракеты New Shepard

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Многоразовая американская ракета New Shepard в четверг совершила очередной успешный испытательный суборбитальный полет в беспилотном режиме, сообщила компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Компания осуществила запуск и последующую посадку, как капсулы, так и ракеты-носителя. Спускаемая капсула поднималась на высоту 105,5 км.

Запуск 18-метровой ракеты, предназначенной в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен в 16:30 мск со стартовой площадки в западном Техасе.

Это уже 11-й испытательный запуск ракеты. На ее борту находилась аппаратура и материалы для проведения 38 научных исследований, в том числе девяти - в интересах NASA.

В частности, была протестирована технология 3D-печати, которая позволит впервые создавать металлические детали в космосе, проведены биомедицинские исследования, а также испытана центрифуга для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт.

Компания Blue Origin планирует, что до конца года ракета New Shepard совершит первый полет с человеком на борту.