В России создано Windows-независимое ПО

Сообщается о создании особого программного обеспечения российскими специалистами. РИА Новости сообщает, что авторами отечественного ПО стала группа специалистов Томского государственного университета совместно с представителями компании "ЭлеСи".

Источник изображения: topwar.ru

В материале говорится о том, что речь идёт о софте, который полностью независим от Windows. Также сообщается, что при создании российского программного обеспечения использовались исключительно отечественные компоненты. О каких конкретно компонентах идёт речь, не сообщается.

В материале заявлено, что новое ПО может быть использовано на критически важных объектах промышленности. В частности, речь идёт о предприятия атомного сектора, заводах химической и нефтехимической промышленности, предприятиях теплоэнергетики и т. п. ПО может быть предназначено для автоматических систем управления производственными циклами.

Созданный специалистами ТГУ в кооперации с представителями указанной компании программный комплекс работает под управлением UNIX-ОС.

Проект по созданию импортонезависимого программного обеспечения, позволяющего осуществлять сбор, хранение и обработку технологических данных, создавался при поддержке государства. При этом сам софт является коммерческим.

Проект обошёлся примерно в 300 млн рублей, 150 млн из которых — государственный вклад.

Отмечено, что уже проведены презентации для компаний, которые выступят в качестве первых заказчиков программного обеспечения.