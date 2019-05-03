Лавров не знает, как можно совместить позиции РФ и США по Венесуэле

Ташкент. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США условились продолжать контакты по Венесуэле, однако позиции стран несовместимы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились контакты продолжать, в том числе и по Венесуэле, но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны - наши, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны - позицию США, которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны", - заявил он журналистам в Ташкенте.

"Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы", - подчеркнул министр.

При этом С.Лавров, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с М.Помпео, сказал: "Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призвал не вмешиваться".