Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

Киев. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и Азербайджан готовят планы организации двустороннего военно-технического сотрудничества в отрасли производства боеприпасов.

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в ходе прошедших в рамках 14-й международной оборонной выставки IDEF-2019 (Стамбул, Турция) переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым стороны обсудили перспективы участия госпредприятий украинского ОПК в боеприпасной программе Азербайджана.

Согласно сообщению, наполнением перспективного сотрудничества может стать организация двусторонней кооперации по производству отдельных комплектующих к боеприпасам для наземной артиллерии ВС Азербайджана с использованием украинских технологий и промышленных мощностей в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба, в ходе переговоров украинская и азербайджанская стороны также обсудили перспективы двустороннего ВТС в сфере трансфера оборонных технологий, а также возможность закупок Украиной у Азербайджана боеприпасов и средств ближнего боя.

Как отмечается в сообщении, в рамках встречи стороны также обменялись мнениями относительно оптимальных путей реформирования оборонной отрасли в новой геополитической ситуации.

В частности, азербайджанская сторона проинформировала украинских партнеров о создании с учетом требований нового времени на базе Министерства оборонной промышленности Азербайджана государственного оборонного концерна "Азесилах". Ожидается, что создание оборонного госконцерна позволит Баку усовершенствовать структуру национальной оборонной промышленности и облегчить привлечение инвестиций, а также повысить мобильность и гибкость управленческих решений в оборонной отрасли. "В отличие от министерства, принципы управления госкорпорацией являются более совершенными, что облегчает возможности привлечения инвестиций", - отмечалось в ходе встречи.

Проходящая в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая под патронатом президента Турции Реджепа Эрдогана международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 входит в число крупнейших мировых специализированных площадок оборонного сектора. По данным организаторов, в работе IDEF-2019 принимают участие около 1060 оборонных компаний из 68 стран.