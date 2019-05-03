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03.05.2019
Lenta.ru

Турки показали свое оружие из "Звездных войн"

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Источник изображения: lenta.ru

Агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Видео с устройством, которое называется TMOL, также публикует Haber7.



Отмечается, что новейшая разработка во многом схожа с оружием, использовавшимся героями фантастической киносаги "Звездные войны". На создание изделия, как уточняет Anadolu, потребовалось три месяца.

Телерадиокомпания TRT пишет, что лазерная система была представлена на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Устройство может быть установлено на модульную штурмовую винтовку MPT-76, которая состоит на вооружении турецкой армии.

По словам министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, новая разработка способна наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров, а ее мощности достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
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1 комментарий
№1
03.05.2019 16:40
*facepalm*
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