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03.05.2019
WarSpot

Великобритания меняет министра обороны

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Источник изображения: warspot.ru

Впервые в истории военное ведомство Великобритании возглавит женщина. Вчера, 1 мая, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Тереза ??Мэй уволила Гэвина Уильямсона и назначила нового министра обороны.

Новым главой британского военного ведомства стала Пенни Мордонт. Она проделала стремительную политическую карьеру – в 2010 году была избрана в Палату общин от округа Северный Портсмут, а уже в 2015 году стала первой в британской истории женщиной на посту младшего министра Вооружённых сил. При этом военного опыта у Мордонт немного — она резервист ВМФ Великобритании в звании младшего лейтенанта.

Пенни Мордонт на церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище в США.

Источник изображения: flickr.com

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй заявила в письме Уильямсону, что после расследования она "больше не может полностью доверять министру обороны", указывая, что есть "неопровержимые доказательства", указывающие на его "ответственность за несанкционированное разглашение" со стороны Совета национальной безопасности. В частности, команду Гэвина Уильямсона обвиняют в разглашении информации о том, Huawei якобы разрешено участвовать в строительстве сетей 5G в Великобритании (США обвиняют Huawei в работе на китайское правительство и просят союзников не использовать оборудование этой компании, чтобы избежать кражи секретной информации).

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Страны
Великобритания
Китай
США
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