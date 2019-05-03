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03.05.2019
Российская газета

Пожар на турецком авианосце сняли на видео

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Турецкое телевидение показала кадры пожара на строящемся легком авианосце Anadolu.

Корабль находится в сухом доке стамбульской верфи Тузла. Возгорание произошло в подпалубном помещении на носу корабля. Пожар удалось потушить силами персонала судостроительной компании и прибывших спасателей, никто не пострадал, пишет Naval Today.

Первый турецкий авианосец Anadolu строится по проекту универсального десантного корабля Juan Carlos I, разработанному для ВМС Испании. Изначально планировалось использовать его как легкий авианосец с авиагруппой из истребителей пятого поколения F-35B c укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако из-за обострения отношения между Турцией и США, вызванных закупкой Анкарой российских зенитных систем С-400, поставки F-35 могут быть заморожены. В этом случае Anadolu будет использоваться по первоначальному предназначению - как десантный вертолетоносец.

Водоизмещение УДК 28 тысяч тонн, длина 225 метров. Он несет четыре танкодесантных катера типа LCM, два малых десантных катера типа LCVP и 27 гусеничных бронетранспортеров-амфибий AAV. В ангарах и на летной палубе можно разместить 12 самоетов F-35B и столько же вертолетов.

Спуск Anadolu на воду планировался в 2019 году, передача флоту - в 2021. После оценки нанесенного пожаром ущерба график может быть скорректирован.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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F-35B
С-400 Триумф
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