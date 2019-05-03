Войти
03.05.2019
Военно-промышленный курьер

Сирийская армия споткнулась в центральных районах страны и несет ощутимые потери

954
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Командование Сирийской арабской армии переключило свое внимание на Идлибский фронт, несмотря на имеющиеся серьезные проблемы, с которыми оно сталкивается на международной автомагистрали в центральной части страны.

После разгрома "Исламского государства" (запрещена в РФ) в долине Евфрата значительное количество террористов перебралось в пустынные районы региона Бадия аль-Шам, который расположен в восточной части Хомса и на западе Дейр-эз-Зора. Наличие на этой территории скальных массивов, имеющих пещеры, идеально подходит для того, чтобы "черные" себя чувствовали здесь в относительной безопасности, так как их трудно обнаружить.

В связи с этим коммуникации ВС САР, ведущие из Хомса в Дейр-эз-Зор, оказались под постоянными ударами террористов. Боевики ИГ, за последние несколько дней, совершили несколько успешных нападений, буквально терроризируя сирийских военных.

В ходе этих вылазок Дамск уже потерял свыше 50 своих солдат. Кроме того, небольшое количество военнослужащих было взято в плен и затем с особой жестокостью казнено.

29 апреля банда ИГ совершила нападение на отдельный грузовик, перевозящий солдат ВС САР к востоку от города эс-Сухнэ. В ходе стычки трое военнослужащих погибли и еще двое были захвачены в плен. Дальнейшая их судьба неизвестна. На следующий день террористы устроили засаду на автомобиль, перевозивший боеприпасы для подразделения ВС САР, дислоцирующегося в районе Аатчана. Водитель машины также был взят в плен.

Несмотря на активизацию нападений, командование сирийской армии пока не предпринимает каких-либо ответных действий, вероятно в связи с отвлечением значительных сил на линию Идлиб-Хама. Однако, такая ситуация грозит блокированием восточной части страны и созданием определенных трудностей в ее снабжении.

Прошлой ночью в Хомсе произошел серьезный поджар на нефтеперегонном заводе. Загорелись баки с топливом. Уничтожен значительный запас "черного золота". По некоторым данным имела место диверсия.

Официальному Дамаску стоит обратить внимание на происходящие события в центре и на востоке Сирии, так как игнорирование этой ситуации приведет к большим потерям, уверены аналитики портала Free News.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Похожие новости
24.10.2018
Секретное селфи: военным запретят писать о себе в соцсетях
22.10.2018
Поставленные Сирии С-300 унифицируют с иранскими
20.01.2017
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
13.01.2017
Рейд США в сердце ИГ (Il Foglio, Италия)
02.10.2015
«Коммерсантъ» узнал подробности переброски российской авиации в Сирию
01.10.2015
США отказались от требования немедленной отставки Асада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.05 20:54
  • 4090
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.05 20:54
  • 2
"Надумано-придумано": в ДНР рассказали о завоеваниях ВСУ
  • 03.05 20:37
  • 105
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 03.05 17:56
  • 1
130 инструкторов из США прибыли на Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих
  • 03.05 17:53
  • 1
NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon
  • 03.05 17:51
  • 12
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 03.05 17:31
  • 20
Две пули в одну точку?
  • 03.05 17:02
  • 1
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 03.05 16:54
  • 3
Попутный солнечный ветер
  • 03.05 16:40
  • 1
Турки показали свое оружие из "Звездных войн"
  • 03.05 14:51
  • 8
Раскрыта готовность C-500
  • 03.05 13:47
  • 10
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 03.05 10:00
  • 1
Заявлено, что Lockheed Martin c её F-21 может не рассчитывать на индийский контракт
  • 03.05 07:53
  • 13
На параде Победы покажут "невидимую" военную Lada 4x4
  • 03.05 07:15
  • 3
В США объяснили появление "Мертвой руки" у СССР