Сирийская армия споткнулась в центральных районах страны и несет ощутимые потери

Командование Сирийской арабской армии переключило свое внимание на Идлибский фронт, несмотря на имеющиеся серьезные проблемы, с которыми оно сталкивается на международной автомагистрали в центральной части страны.

После разгрома "Исламского государства" (запрещена в РФ) в долине Евфрата значительное количество террористов перебралось в пустынные районы региона Бадия аль-Шам, который расположен в восточной части Хомса и на западе Дейр-эз-Зора. Наличие на этой территории скальных массивов, имеющих пещеры, идеально подходит для того, чтобы "черные" себя чувствовали здесь в относительной безопасности, так как их трудно обнаружить.

В связи с этим коммуникации ВС САР, ведущие из Хомса в Дейр-эз-Зор, оказались под постоянными ударами террористов. Боевики ИГ, за последние несколько дней, совершили несколько успешных нападений, буквально терроризируя сирийских военных.

В ходе этих вылазок Дамск уже потерял свыше 50 своих солдат. Кроме того, небольшое количество военнослужащих было взято в плен и затем с особой жестокостью казнено.

29 апреля банда ИГ совершила нападение на отдельный грузовик, перевозящий солдат ВС САР к востоку от города эс-Сухнэ. В ходе стычки трое военнослужащих погибли и еще двое были захвачены в плен. Дальнейшая их судьба неизвестна. На следующий день террористы устроили засаду на автомобиль, перевозивший боеприпасы для подразделения ВС САР, дислоцирующегося в районе Аатчана. Водитель машины также был взят в плен.

Несмотря на активизацию нападений, командование сирийской армии пока не предпринимает каких-либо ответных действий, вероятно в связи с отвлечением значительных сил на линию Идлиб-Хама. Однако, такая ситуация грозит блокированием восточной части страны и созданием определенных трудностей в ее снабжении.

Прошлой ночью в Хомсе произошел серьезный поджар на нефтеперегонном заводе. Загорелись баки с топливом. Уничтожен значительный запас "черного золота". По некоторым данным имела место диверсия.

Официальному Дамаску стоит обратить внимание на происходящие события в центре и на востоке Сирии, так как игнорирование этой ситуации приведет к большим потерям, уверены аналитики портала Free News.