Грузия в отсутствие ВМС намерена укреплять береговую охрану

Тбилиси. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Грузия планирует развивать Службу береговой охраны, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.

"Защита границы является очень дорогим удовольствием, тем более в условиях нашей слабой экономики, но мы успешно справляемся с этой задачей с помощью эффективной помощи наших стратегических партнеров", - сказал министр в четверг, выступая в парламенте.

При этом он отметил, что в текущем и будущем годах в компонентах защиты границы основные акценты будут сделаны в направлении укрепления Службы береговой охраны.

"Это решение имеет простое объяснение - все большее значение приобретает сотрудничество Грузии с НАТО в обеспечении безопасности Черного моря. Так как у Грузии нет военно-морских сил, Служба береговой охраны является структурой, которая сотрудничает с НАТО в сфере безопасности Черного моря", - отметил Г.Гахария.