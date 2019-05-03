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03.05.2019
Российская газета

Превратит в мусор оружие США: новые возможности Су-57 оценили в Китае

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Китайские СМИ сообщают, что благодаря микроволновому фотонному радару новый российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 "превратит в мусор" американскую военную технику.

К такому выводу пришел автор публикации, размещенной на Mil.news.sina. Он сообщает о серьезном развитии российского ракетного вооружения, флота и авиации за последние 20 лет.

"Идея россиян очень проста: ядерные ракеты защитят страну от крупномасштабного вторжения, а тактическое оружие, такое как истребители и военные корабли, обеспечит России победу в небольших конфликтах" - пишет издание.

Особое внимание автор публикации уделяет истребителю Су-57, напоминая о том, что он может использоваться вместе с беспилотником "Охотник". Но настоящей "новой эрой" называется переход на микроволновые фотонные радары.

"Особенность этого типа радаров заключается в том, что он компактный, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отоброжать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара", - пишет Mil.news.sina.

При этом новый радар будет игнорировать электронные помехи. И, как говорится в материале, благодаря невосприимчивости к ним, "мощные электронные глушители из США полностью превратились в мусор".

Также отмечается, что вес и занимаемое новым радаром пространство примерно вдвое меньше, чем у существующих. Это предоставляет серьезные конструктивные преимущества. Радар может быть выполнен в виде тонкой пластины, непосредственно прикрепленной к поверхности самолета, а самолет может стать легче и получить улучшенные летные характеристики.

Но самым большим плюсом китайские эксперты считают тот факт, что вместе с "глушилками" станут бессмысленными и имеющиеся на вооружении самолеты-"невидимки". Их называют "совершенно неэффективными для такого фотонного радара".

"Испытания на прототипе доказывают, что этот новый тип радара откроет новую эру", - констатирует Mil.news.sina.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
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США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Фотоника
Ядерный щит
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