F-35А ВВС США впервые использован в боевой миссии

Малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения F-35А, состоящий на балансе ВВС Соединенных Штатов, был впервые применен в боевой миссии. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил США.

Источник изображения: topwar.ru

Первое боевое применение F-35А Lightning II, входящего в состав американских вооруженных сил, было зафиксировано в Ираке. Два самолета из группировки Центрального командования США, развернутой в регионе, нанесли удар по туннелям, расположенным в горном массиве Хамрин. В этих тоннелях боевики "Исламского государства" (организация запрещена на территории Российской Федерации – прим.ред.) хранили оружие и боеприпасы.

Информацию о боевом применении многофункциональных истребителей распространил сайт ВВС США. Удар был нанесен в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), приводящейся силами коалиции в Ираке. Оба истребителя присоединились к группировке ВВС США, действующей на данной территории и дислоцированной на авиабазе Centcom в ОАЭ, 15 апреля.

Удар был нанесен при помощи JDAM, свободнопадающих бомб с корректируемым наведением.

Источник изображения: topwar.ru

Умный самолет

Особенностью F-35A, среди прочего, является возможность делиться потоками данных с другими участниками боевой операции, начиная от пилотов и заканчивая командованием миссией.

F-35A оснащен множеством датчиков, они буквально повсюду. На истребителе установлен продвинутый радар, он собирает и передает пакеты данных о боевой обстановке в режиме реального времени

- сказал подполковник Йозеф Моррис, командир 4-й истребительной эскадрильи и пилот F-35A.

Этот самолет умнее, намного умнее истребителей предыдущих поколений. Среди прочего он помогает при загрузке боеприпасов

- заявил штаб-сержант Карл Теш, техник 380-й экспедиционной эскадрильи обслуживания самолетов.

Это не первое боевое применение F-35

Первое применение F-35, входящего в состав вооруженных сил Соединенных Штатов, было зафиксировано в конце сентября 2018 года. Тогда малозаметные истребители F-35B, дислоцированные на авианосце, нанесли удар по объектам группировки "Талибан"*.

Однако и ВВС США стали не первыми, кто применил F-35 в боевой операции. Первенство принадлежит ВВС Израиля. Об этом 22 мая 2018 заявил генерал-майор Амикам Норкин, командующий военно-воздушными силами еврейского государства. К моменту информирования об этом факте общественности самолеты уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке.

Малозаметные многоцелевые истребители, созданные по программе Joint Strike Fighter, имеют три версии. Версия А является базовым стандартом, именно она будет поставляться в большинство стран-покупателей.

F-35B – версия для короткого или вертикального взлета и вертикальной посадки, применимая на авианосцах и УДК.

Версия F-35C является палубным истребителем c посадкой при использовании аэрофинишёра.