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03.05.2019
Интерфакс-АВН

Премьер Японии Абэ хочет провести чистосердечные переговоры с Ким Чен Ыном

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Синдзо Абэ
Синдзо Абэ.
Источник изображения: © Kent Nishimura/Getty Images

Токио. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

"Хотелось бы попробовать встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном - без условий, и провести непосредственные чистосердечные переговоры", - сказал премьер в интервью газете "Санкэй".

Он отметил, что подобное мероприятие было бы важным с точки зрения преодоления недоверия между Японией и КНДР.

В то же время С.Абэ упомянул проблему японцев, похищенных ранее спецслужбами КНДР. Он напомнил, что после возвращения в 2000-х годах из Северной Кореи на родину пятерых японцев дальнейшего прогресса в отношении решения проблемы похищенных не наблюдается.

С.Абэ неоднократно заявлял о своем намерении решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами.

По официальным данным, КНДР похитило 17 граждан Японии. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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